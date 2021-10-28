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СЬОГОДНІ Влада Події

Путін та Лукашенко домовилися: коли запрацює "Союзна держава"

Наталія Магдик Наталія Магдик
28 жовтня, 14:58
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Під час Держради буде підписано низку двосторонніх документів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Мінську 4 листопада відбудеться перша державна рада Союзної держави Росії та Білорусі. Про це повідомляє Спутнік .

Президенти двох країн на засіданні підпишуть пакет із 28 союзних програм, завдяки яким буде знято багато питань в економічних відносинах.

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Вища Держрада РФ та Білорусі відбудеться у День народної єдності Росії, дату проведення заходу Олександр Лукашенко підтвердив під час зустрічі з генпрокурором Росії Ігорем Красновим.

"Ми напередодні дуже важливої події з Вами зустрічаємося. 4 листопада ми проведемо Держраду – рішучий крок у нашій інтеграції", – заявив Лукашенко.

Передісторія

Договір про створення Союзної держави між РФ та Білоруссю набув чинності у січні 2000-го. Наприкінці грудня 2019 року пропонувалося ухвалити програму поглиблення інтеграції, яку планують закінчити до 2022 року. Тоді створили робочу групу, яка розробляла проекти 28 дорожніх карток.

10 вересня глави урядів РФ та Білорусі Михайло Мішустін та Роман Головченко провели засідання Ради міністрів Союзної держави. За підсумками засідання було схвалено 28 союзних програм, спрямованих на зміцнення інтеграції двох країн у різних галузях економіки. Заходи розраховані аж до 2027 року.

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У Союзній державі, в яку інтегруються Білорусь та Росія, не діятиме роумінг під час використання послуг мобільних операторів.

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