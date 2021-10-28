Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Власть События

Путин и Лукашенко договорились: когда заработает "Союзное государство"

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
28 октября, 14:58
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Высший Госсовет РФ и Беларуси состоится в День народного единства России
На заседании будет подписан ряд документов
На заседании будет подписан ряд документов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минске 4 ноября состоится первый государственный совет Союзного государства России и Беларуси. Об этом сообщает Sputnik.

Президенты двух стран на заседании подпишут пакет из 28 союзных программ, благодаря которым будут сняты многие вопросы в экономических отношениях.

Реклама

Высший Госсовет РФ и Беларуси состоится в День народного единства России, дату проведения мероприятия Александр Лукашенко подтвердил в ходе встречи с генпрокурором России Игорем Красновым.

"Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет – решительный шаг в нашей интеграции", – заявил Лукашенко.

Предыстория

Договор о создании Союзного государства между РФ и Беларусью вступил в силу в январе 2000-го. В конце декабря 2019 года предлагалось принять программу углубления интеграции, которую планируют закончить к 2022 году. Тогда создали рабочую группу, которая разрабатывала проекты 28 дорожных карт.

10 сентября главы правительств РФ и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление интеграции двух стран в различных отраслях экономики. Мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года.

Реклама

В Союзном государстве, в которое интегрируются Беларусь и Россия, не будет действовать роуминг при использовании услуг мобильных операторов.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

28 октября 1991. Между Украиной и республикой Узбекистан в Ташкенте подписан договор об основах международных отношений

Погрузиться в тот день
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновирус за неделю

150 204

заболело за неделю в Украине

+44%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять