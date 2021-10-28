Путин и Лукашенко договорились: когда заработает "Союзное государство"

Высший Госсовет РФ и Беларуси состоится в День народного единства России

На заседании будет подписан ряд документов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минске 4 ноября состоится первый государственный совет Союзного государства России и Беларуси. Об этом сообщает Sputnik.

Президенты двух стран на заседании подпишут пакет из 28 союзных программ, благодаря которым будут сняты многие вопросы в экономических отношениях.

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Высший Госсовет РФ и Беларуси состоится в День народного единства России, дату проведения мероприятия Александр Лукашенко подтвердил в ходе встречи с генпрокурором России Игорем Красновым.

"Мы в канун очень важного события с Вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет – решительный шаг в нашей интеграции", – заявил Лукашенко.

Предыстория

Договор о создании Союзного государства между РФ и Беларусью вступил в силу в январе 2000-го. В конце декабря 2019 года предлагалось принять программу углубления интеграции, которую планируют закончить к 2022 году. Тогда создали рабочую группу, которая разрабатывала проекты 28 дорожных карт.

10 сентября главы правительств РФ и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко провели заседание Совета министров Союзного государства. По итогам заседания были одобрены 28 союзных программ, направленных на укрепление интеграции двух стран в различных отраслях экономики. Мероприятия рассчитаны вплоть до 2027 года.

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В Союзном государстве, в которое интегрируются Беларусь и Россия, не будет действовать роуминг при использовании услуг мобильных операторов.