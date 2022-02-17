Рада звільнила голову Фонду держмайна України Сенніченка

За це рішення проголосували 318 народних депутатів

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України звільнила голову Фонду державного майна України Дмитра Сенніченка.

Про це стало відомо на засіданні Верховної Ради, яке транслював телеканал "Україна 24".

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За проголосували 318 народних депутатів.

/ Фото: Укрінформ

Звільнення Сенніченка

Раніше низка ЗМІ повідомили, що голова ФДМУ Дмитро Сенніченко подав заяву про відставку. Називалися дві причини такого рішення.

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Видання LB.ua з посиланням на джерела писало, що одна з головних причин звільнення Сенніченка – "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно позначитися на рейтингах влади".

Інші наголошують на нещодавньому скандалі, який стався навколо приватизації заводу "Більшовик" у Києві. Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявляв в ефірі телеканалу "Україна 24", що в момент приватизації заводу "було зроблено все, щоб налякати інших учасників аукціону".

Нагадаємо, раніше вже була спроба звільнити Сенніченка – Верховна Рада не змогла на засіданні 27 січня це зробити. Рішення тоді підтримали 223 голоси – на 3 менше, ніж потрібно для ухвалення рішення.

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