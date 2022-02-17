Рада звільнила голову Фонду держмайна України Сенніченка

Верховна Рада України звільнила голову Фонду державного майна України Дмитра Сенніченка.
Про це стало відомо на засіданні Верховної Ради, яке транслював телеканал "Україна 24".
За проголосували 318 народних депутатів.
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Звільнення Сенніченка
Раніше низка ЗМІ повідомили, що голова ФДМУ Дмитро Сенніченко подав заяву про відставку. Називалися дві причини такого рішення.
Видання LB.ua з посиланням на джерела писало, що одна з головних причин звільнення Сенніченка – "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно позначитися на рейтингах влади".
Інші наголошують на нещодавньому скандалі, який стався навколо приватизації заводу "Більшовик" у Києві. Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявляв в ефірі телеканалу "Україна 24", що в момент приватизації заводу "було зроблено все, щоб налякати інших учасників аукціону".
Нагадаємо, раніше вже була спроба звільнити Сенніченка – Верховна Рада не змогла на засіданні 27 січня це зробити. Рішення тоді підтримали 223 голоси – на 3 менше, ніж потрібно для ухвалення рішення.
Що також відомо:
- Коли Сенніченка у 2019 році було призначено на посаду голови Фонду держмайна України, тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук поставив йому завдання у найкоротший час очистити Фонд від груп впливу.
- У 2020 році Фонд державного майна України планував приватизацію понад тисячі держпідприємств. Проте, згідно зі звітом ФДМУ за 2020 рік, це не вийшло.
- Водночас приватизація готелю "Дніпро" на Хрещатику перевищила всі очікування – її продали на аукціоні за 1 мільярд 111 мільйонів гривень, що майже в 14 разів більше за стартову ціну. Правда, все закінчилося судами.