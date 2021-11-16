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Голова Фонду держмайна звільняється. Можливі причини – ЗМІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
16 листопада, 23:54
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Про звільнення повідомляють джерела у Фонді державного майна України
Сенніченко управляє Фондом держмайна з 2019 року / Колаж "Сьогодні"
Сенніченко управляє Фондом держмайна з 2019 року / Колаж "Сьогодні"

Ряд ЗМІ повідомили, що голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Дмитро Сенніченко подав заяву про відставку. Журналістам повідомили про звільнення джерела, близькі до Фонду держмайна.

Про це, зокрема, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

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Причини

Називаються дві причини, які могли призвести до такого рішення.

Видання LB.ua з посиланням на свої джерела пише, що одна з головних причин звільнення Сенніченко – "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно позначитися на рейтингах влади".

Інші відзначають недавній скандал, що стався довкола приватизації заводу "Більшовик" у Києві. Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що на момент приватизації заводу було зроблено все, щоб розлякати інших учасників аукціону.

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Кар'єра

  • Коли Сенніченка у 2019 році було призначено на посаду голови Фонду держмайна України, тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук поставив йому завдання у найкоротший час очистити Фонд від груп впливу. "Ми добре поінформовані про суть процесів, які тут працювали. Необхідно вичистити всіх товаришів, які представляють різні групи впливу", – заявив тоді Гончарук.
  • У 2020 році Фонд державного майна України планував приватизацію понад тисячу держпідприємств. Однак, згідно із звітом ФДМУ за 2020 рік, це не вийшло.
  • При цьому приватизація готелю "Дніпро" на Хрещатику перевищила всі очікування – її продали на аукціоні за 1 мільярд 111 мільйонів гривень, що майже в 14 разів більше за стартову ціну. Щоправда, все закінчилося судами.

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