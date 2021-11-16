Голова Фонду держмайна звільняється. Можливі причини – ЗМІ

Ряд ЗМІ повідомили, що голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Дмитро Сенніченко подав заяву про відставку. Журналістам повідомили про звільнення джерела, близькі до Фонду держмайна.
Про це, зокрема, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.
Причини
Називаються дві причини, які могли призвести до такого рішення.
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Видання LB.ua з посиланням на свої джерела пише, що одна з головних причин звільнення Сенніченко – "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно позначитися на рейтингах влади".
Інші відзначають недавній скандал, що стався довкола приватизації заводу "Більшовик" у Києві. Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що на момент приватизації заводу було зроблено все, щоб розлякати інших учасників аукціону.
Кар'єра
- Коли Сенніченка у 2019 році було призначено на посаду голови Фонду держмайна України, тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук поставив йому завдання у найкоротший час очистити Фонд від груп впливу. "Ми добре поінформовані про суть процесів, які тут працювали. Необхідно вичистити всіх товаришів, які представляють різні групи впливу", – заявив тоді Гончарук.
- У 2020 році Фонд державного майна України планував приватизацію понад тисячу держпідприємств. Однак, згідно із звітом ФДМУ за 2020 рік, це не вийшло.
- При цьому приватизація готелю "Дніпро" на Хрещатику перевищила всі очікування – її продали на аукціоні за 1 мільярд 111 мільйонів гривень, що майже в 14 разів більше за стартову ціну. Щоправда, все закінчилося судами.