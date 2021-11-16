Голова Фонду держмайна звільняється. Можливі причини – ЗМІ

Про звільнення повідомляють джерела у Фонді державного майна України

Сенніченко управляє Фондом держмайна з 2019 року / Колаж "Сьогодні"

Ряд ЗМІ повідомили, що голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Дмитро Сенніченко подав заяву про відставку. Журналістам повідомили про звільнення джерела, близькі до Фонду держмайна.

Про це, зокрема, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело.

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Причини

Називаються дві причини, які могли призвести до такого рішення.

Видання LB.ua з посиланням на свої джерела пише, що одна з головних причин звільнення Сенніченко – "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно позначитися на рейтингах влади".

Інші відзначають недавній скандал, що стався довкола приватизації заводу "Більшовик" у Києві. Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що на момент приватизації заводу було зроблено все, щоб розлякати інших учасників аукціону.

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