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Глава Фонда госимущества увольняется. Возможные причины – СМИ

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
16 ноября, 23:54
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Об увольнении сообщают источники в Фонде государственного имущества Украины
Сенниченко управляет Фондом госимущества с 2019 года / Коллаж "Сегодня"
Сенниченко управляет Фондом госимущества с 2019 года / Коллаж "Сегодня"

Ряд СМИ сообщили, что глава Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Сенниченко подал заявление об отставке. Журналистам сообщили об увольнении источники, близкие к Фонду госимущества.

Об этом, в частности, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник.

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Причины

Называются две причины, которые могли привести к такому решению.

Издание "LB.ua" со ссылкой на источники пишет, что одна из главных причин увольнения Сенниченко – "недовольство отдельных представителей политикума приватизацией, что успешно стартовала, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

Другие отмечают недавний скандал, который произошел вокруг приватизации завода "Большевик" в Киеве. Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил в эфире телеканала "Украина 24", что в момент приватизации завода было сделано все, чтобы распугать других участников аукциона.

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Карьера

  • Когда Сенниченко в 2019 году был назначен на пост главы Фонда госимущества Украины, тогдашний премьер-министр Алексей Гончарук поставил ему задачу в кратчайшее время очистить Фонд от групп влияния."Мы хорошо проинформированы о сути процессов, которые тут работали. Необходимо повычищать всех товарищей, которые представляют различные группы влияния", – заявил тогда Гончарук.
  • В 2020 году Фонд государственного имущества Украины планировал приватизацию более тысячи госпредприятий. Однако, согласно отчета ФГИУ за 2020 год, это не получилось.
  • При этом приватизация гостиницы "Днепр" на Крещатике превысила все ожидания – ее продали на аукционе за 1 миллиард 111 миллионов гривен, что почти в 14 раз больше стартовой цены. Правда, все закончилось судами.

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