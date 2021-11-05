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Рада скасувала прописку у паспортах: що зміниться для українців

Наталія Магдик Наталія Магдик
5 листопада, 13:49
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У паспорті не вказуватимуть місце проживання
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада скасувала прописку у паспортах. Законопроект №5463 у другому читанні та загалом підтримали 238 парламентаріїв. Про це повідомляє прес-служба ВР у своєму Telegram.

"Реєстрація місця проживання – одна з найпопулярніших адмінпослуг, але водночас процес реєстрації складний і тривалий. Від громадян вимагають занести до органу реєстрації або центру адмінпослуг від 3-х до 5-ти документів", – йдеться в пояснювальній записці.

Крім того, документ перекладає все в онлайн-формат, а також скасовує штампи в паспорті та виписки з ID-картки про прописку.

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Як змінити місце реєстрації онлайн?

  • Вибрати пункт "зміна місця проживання" на сайті "Дія".
  • Заповнити заявку.
  • Власник житла має підтвердити запит онлайн та дозволити зареєструватись у житлі, внесеному до реєстру нерухомого майна.
  • Зняття з попереднього місця проживання відбувається автоматично. Дані про нове місце відображаються в реєстрі також автоматично.

Крім цього, при зверненні за отриманням інших послуг інформацію про місце проживання осіб органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, незалежно від форм власності, отримують самостійно шляхом доступу до відомчої інформаційної системи ДМС.

Також документом визначається можливість отримання послуг в електронній формі, перелік усіх необхідних документів та відомостей, необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборона вимагати для декларування чи реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачені цим законопроектом, документи.

Реєстри територіальних громад функціонуватимуть виключно в електронній формі та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами в автоматичному режимі.

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Тепер змінити місце проживання можна буде, відвідавши орган реєстрації або ЦПАУ, а також замовивши таку послугу через Єдиний державний web-портал електронних послуг.

Про прописку в Україні

В Україні з 1 квітня стартував експеримент з електронної прописки. Вся інформація про реєстрацію місця проживання або про зняття з реєстрації фізосіб тепер має передаватися Державній міграційній службі та до Єдиного державного демографічного реєстру лише в електронному вигляді

Україна перша у світі прирівняла цифровий паспорт до паперового. Тепер, наприклад, на касі у магазині для підтвердження віку можна показати паспорт у смартфоні

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