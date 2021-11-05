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Рада отменила прописку в паспортах: что изменится для украинцев

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
5 ноября, 13:49
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В паспорте не будут указывать место жительства
Штамп в паспорте больше не будут ставить
Штамп в паспорте больше не будут ставить / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада отменила прописку в паспортах. Законопроект № 5463 во втором чтении и в целом поддержали 238 парламентариев. Об этом сообщает пресс-служба ВР в своем Telegram.

"Регистрация места жительства – одна из самых популярных админуслуг, но в то же время процесс регистрации сложный и длительный. От граждан требуют занести в орган регистрации или центр админуслуг от 3-х до 5-ти документов", – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документ переводит все в онлайн-формат, а также отменяет штампы в паспорте и выписки из ID-карты о прописке.

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Как изменить место регистрации онлайн?

  • Выбрать пункт "смена места жительства" на сайте "Дія".
  • Заполнить заявку.
  • Владелец жилья должен подтвердить запрос онлайн и разрешить зарегистрироваться в жилье, внесенном в реестр недвижимого имущества.
  • Снятие с предыдущего места жительства происходит автоматически. Данные о новом месте отображаются в реестре также в автоматическом режиме.

Кроме этого, при обращении за получением других услуг информацию о месте проживания лиц органы государственной власти, местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности получают самостоятельно путем доступа к ведомственной информационной системы ГМС.

Также документом определяется возможность получения услуг в электронной форме, перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, запрет требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, чем предусмотренных этим законопроектом, документов.

Реестры территориальных общин будут функционировать исключительно в электронной форме и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами в автоматическом режиме.

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Теперь сменить место жительства можно будет, посетив орган регистрации или ЦПАУ, а также заказав такую услугу онлайн через Единый государственный web-портал электронных услуг.

О прописке в Украине

В Украине с 1 апреля стартовал эксперимент по электронной прописке. Вся информация о регистрации места жительства или о снятии с регистрации физлиц теперь должна передаваться Государственной миграционной службе и в Единый государственный демографический реестр только в электронном виде

Украина первая в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному. Теперь, например, на кассе в магазине для подтверждения возраста можно показать паспорт в смартфоне

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