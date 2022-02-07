"Путін – раціональна тварина": чи чекати Україні "сюрпризів" найближчим часом

На думку експертів, російський лідер займається нагнітанням обстановки, але серйозних дій він робити не збирається

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Риторика президента Росії Володимира Путіна щодо вторгнення в Україну давно всім зрозуміла. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявили експерти.

Співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що російський лідер не застосовуватиме ядерну зброю, бо знає, чого це йому коштуватиме.

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"Він не наважиться використати ядерну зброю. Тим більше відповідь з боку колективного Заходу насамперед США буде більшою ніж адекватна. Я хотів би нагадати, що Штати прогнозовано готувалися до такого сценарію. США зробили близько 30 вильотів до рубежів РФ. Відпрацьовувався сценарій нанесення "ядерних ударів" по Російській Федерації. США показали Росії, що "брязкання зброєю" у бік Заходу отримає адекватну відповідь", – зазначив Снєгирьов.

Водночас експерт Андрій Сидельников вважає, що Донецька та Луганська області можуть опинитися під адміністративним впливом РФ.

"План у нього є, тим більше є вже підписані варіанти, які обговорюються в ЗМІ, а деякі поки що лежать. Я не думаю, що в нинішній ситуації він піде на захоплення Києва. У Києві навряд чи з'являться російські війська. Але є велика ймовірність того, що Донецька та Луганська області будуть розширені в адміністративному плані. У нього своя реальність, яка не має жодного відношення до адекватності. Він сам розуміє, що затяжна війна йому не потрібна, крім того, його не хвилює кількість людей, які можуть загинути", – вважає він.

Російський опозиціонер, політолог Дмитро Орєшкін вважає, що головне завдання Володимира Путіна – це залякування.

"Рішення приймає "індивідуальний Путін", а готує ці рішення "колективний Путін", і "колективний Путін" досить раціональна тварина. Володимир Путін в індивідуальній якості теж досить раціональний, тому що інстинкт самозбереження ніхто не скасовував. Говорячи про його особисту безпеку, він раціональний у квадраті. У нього психологія людини, яка звикла настрибувати й віджимати. Він звик до того – чим сміливіше поводишся, тим більше ти отримуєш. І логіка була така: настрибнути, злякати й всі злякаються і погодяться на ті умови, які висуває Володимир Путін", – сказав Орєшкін.

Нагадаємо, що раніше кандидат політичних наук, голова Громадської ліги Україна – НАТО Сергій Джердж заявляв, що якщо президент РФ Володимир Путін почне ядерну війну, то Росія не впорається із ракетами НАТО.

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Військова напруженість на кордоні України та Росії ніяк не спадає, і поки гармати мовчать, справжнісінька війна йде в інформаційному просторі. Практично всі світові ЗМІ в режимі non-stop публікують матеріали, в яких оцінюють момент дня і намагаються спрогнозувати ймовірний розвиток подій.

Ядерну зброю можуть розмістити у Білорусі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.