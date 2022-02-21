Путін і Байден прийняли пропозицію Макрона щодо проведення саміту з питань безпеки

Саміт можна буде провести лише за умови, якщо РФ не вторгнеться в Україну

Байден і Путін проведуть саміт/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Президент Франції Еммануель Макрон запропонував провести саміт між президентами Росії та США. Путін та Байден погодилися на це.

Про це йдеться на сайті Єлисейського палацу.

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Деталі

Еммануель Макрон провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та Джо Байденом. Він запропонував провести саміт між президентами Росії та США, а потім з усіма зацікавленими сторонами, щодо безпеки та стратегічної стабільності в Європі. Путін та Байден погодились на саміт.

Його зміст підготують держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі в четвер, 24 лютого.

У Єлисейському палаці зазначили, саміт можна буде провести лише за умови, якщо РФ не вторгнеться в Україну.

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Переговори Макрона

У неділю, 20 лютого, французький лідер провів кілька телефонних переговорів щодо ситуації в Україні. За останню добу він говорив з президентом РФ Володимиром Путіним (два рази), з президентом України Володимиром Зеленським, з президентом США Джо Байденом, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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