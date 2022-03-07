"Нехай війна їх нагодує": Зеленський просить остаточно ізолювати Росію

Глава держави вважає, що нинішні санкції поки що не зупиняють агресора

Зеленський закликає ще більше натиснути на окупантів. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту запровадити додаткові жорсткі санкції проти Росії, щоб зупинити війну – бойкотувати російську нафту та не продавати нічого у Росію. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.

За його словами, якщо вторгнення триває і Росія не відмовилася від своїх планів проти України, отже, потрібен новий санкційний пакет.

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"Нові санкції, нові санкційні кроки заради миру. Бойкот російського експорту, зокрема відмова від нафти та нафтопродуктів з Росії – це можна називати ембарго, а можна просто мораллю, коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту РФ: якщо не хочуть дотримуватися цивілізованих правил, то не повинні отримувати товари та послуги від цивілізації. Нехай війна їх нагодує", – сказав Зеленський.

Протистояння російському вторгненню

За даними Генштабу, Росія зараз атакує в основному з Білорусі та створює гуманітарну кризу у захоплених містах. Так, наприклад, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвезення їжі та води немає, окупанти заборонили містянам виходити з будинків.

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Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія готує нову хвилю атак на міста України, назвав головні цілі та які сюрпризи чекають на ворога.

Тим часом за даними британської розвідки, Росія так і не досягла поставлених цілей і "мінімально" просунулася на територєю України за вихідні. А у Пентагоні кажуть, що Росія вже кинула проти України 95% угруповання вторгнення.

З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала величезних втрат: лише особового складу вбито понад 11 тисяч, підбито та захоплено велику кількість техніки.

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Тільки за минулу ніч ЗСУ знищили понад 30 вертольотів окупантів під Херсоном, а також "віджали" багато боєприпасів та техніки.