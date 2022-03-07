"Пусть война их накормит": Зеленский просит окончательно изолировать Россию

Глава государства считает, что нынешние санкции пока не останавливают агрессора

Зеленский призывает еще больше надавить на оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести дополнительные жесткие санкции против России, чтобы остановить войну – бойкотировать российскую нефть и не продавать ничего в саму Россию. Об этом он сказал во своем новом видеообращении.

По его словам, если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит нужен новый санкционный пакет.

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"Новые санкции, новые санкционные шаги ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности отказ от нефти и нефтепродуктов из России – это можно называть эмбарго, а можно просто моралью, когда отказываешься давать деньги террористу. Бойкот импорта РФ: если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать товары и услуги от цивилизации. Пусть война их накормит", – сказал Зеленский.

Противостояние российскому вторжению

По данным Генштаба, Россия сейчас атакует в основном из Беларуси и создает гуманитарный кризис в захваченных городах. Так, например, город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

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Министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия готовит новую волну атак на города Украины, назвал главные цели и какие сюрпризы ждут врага.

Тем временем по данным британской разведки, Россия не достигла поставленных целей и "минимально" продвинулись по территории Украины за выходные. А в Пентагоне говорят, что Россия уже бросила против Украины 95% группировки вторжения.

С начала полномасштабного вторжения Россия понесла огромные потери: только личного состава убито больше 11 тысяч, подбито и захвачено большое количество техники.

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Только за прошлую ночь ВСУ уничтожили больше 30 вертолетов оккупантов под Херсоном, а также "отжали" много боеприпасов и техники.