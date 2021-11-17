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Щеплення проти COVID-19 для "вагнерівців" – перші нестиковки у розслідуванні Bellingcat

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 листопада, 20:54
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У російському перекладі вербувальники нібито обговорювали наявність вакцинації від коронавірусу
Питання з вакцинацією "вагнерівців" поки що залишається відкритим / Колаж "Сьогодні"
Питання з вакцинацією "вагнерівців" поки що залишається відкритим / Колаж "Сьогодні"

Перші нестиковки у звіті інтернет-видання розслідувань про зони військових дій Bellingcat про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України із затримання десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер".

Щеплення від COVID-19

Зокрема, у перекладі звіту на сайті російського партнера Bellingcat інтернет-видання The Insider йдеться про те, що вербувальники обговорювали можливість перельоту найманців за наявності щеплення від коронавірусу. Однак на момент цього обговорення – квітень 2020 року – у світі ще тільки проводилися перші випробування цього препарату.

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Наприклад, першу вакцину від коронавірусу Convidicea зареєстрували у Китаї для вакцинації військовослужбовців 25 червня 2020 року. Першу загальнодоступну вакцину "Гам-КОВІД-Вак" (Супутник V) зареєстрували в Росії 11 серпня 2020 року.

Тонкощі перекладу

Варто зазначити, що у тексті оригіналу звіту на сайті Bellingcat також написано про COVID-19. Однак це може означати наявність імунітету від коронавірусу через те, що найманець перехворів уже на це захворювання.

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Розслідування

  • Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль (2015 рік) в ефірі Україна 24 заявив, що операція провалилася через непрофесіоналізм та некомпетентність української влади.
  • У самому розслідуванні розповідається, що сценарій спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУРМО) з доставки до країни десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі, почав розроблятися у 2018 році.
  • Для максимальної правдоподібності вирішили використати реальну ПВК "МАР", яка була створена в Санкт-Петербурзі у 2012 році.
  • Також у розслідуванні сказано, що про спецоперацію із так званими "вагнерівцями" президент України Володимир Зеленський вперше дізнався 15 червня 2020 року .

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