Повна сумка грошей: СБУ показала велику знахідку у податковій (фото)

Співробітники СБУ та НАБУ викрили корупційний механізм у Державній податковій службі. Схема полягала в "покриванні" шахраїв, які недоплачували податки, а також допомагали фіктивним підприємствам. Про це повідомляє прес-служба СБУ
Під час обшуків виявлено та вилучено документи, що підтверджують цей протиправний механізм. Фігуранти кримінального провадження сприяли мінімізації податкових платежів, так званим "скруткам", а також виводили підконтрольні їм фіктивні підприємства з категорії ризикових.
Далі по темі
У ході обшуку було виявлено великі суми готівки.
У сумках були як гривні, і іноземна валюта.
Правоохоронці проведуть розслідування про те, звідки такі суми у податковій.
Нагадаємо, що 3 листопада у колишнього першого віце-прем'єра – міністра економіки Олексія Любченка НАБУ та СБУ проводили обшуки.
Обшуки проводились у рамках розслідування справи про зловживання службовим становищем. Крім того, обшуки проходили у виконувача обов'язків голови Державної податкової служби Євгена Олійникова.
Де ще проводили обшуки
- 19 жовтня СБУ провела обшуки в офісі "Київтеплоенерго"
- У Києві 12 жовтня співробітники Подільської окружної прокуратури прийшли з повторним обшуком у приміщення "Київзеленбуду".
- 16 вересня через крадіжки грошей на закупівлю пасажирських ліфтів у "Жилінвестбуд-УКБ" прийшли з обшуками .