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Поліцейських, які зупинили заступник міністра МВС Гогілашвілі, хочуть звільнити

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
11 грудня, 23:21
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Екс-глава Верховної Ради впевнений, що чиновника потрібно звільнити без довгих розглядів
Разумков вважає, що на блокпосту службовці поводилися максимально коректно. Колаж "Сьогодні"
Разумков вважає, що на блокпосту службовці поводилися максимально коректно. Колаж "Сьогодні"

Колишній голова ВР Дмитро Разумков не розуміє, чому після публікації відео з конфліктом на блокпосту заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі не звільнено, а лише відсторонено.

Про це він говорив у ток-шоу "Україна з Тиграном Мартіросяном" на каналі "Україна 24".

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Про вчинок Гогілашвілі

"Я не розумію, в чому тут розбиратися. Так поводитися, сподіваючись, що далі буде повага до керівництва правоохоронних органів. Тут не потрібно проводити жодних розслідувань – все на столі, вся інформація, як він поводився. Як я розумію, на цих хлопців-поліцейських, які знімали це відео, зараз чиниться тиск, їх хочуть звільнити з органів", – заявив Разумков.

Нардеп вважає, що на блокпосту службовці поводилися максимально коректно. А ось Гогілашвілі ганьбить міністерство внутрішніх справ.

"У нас боги вже з'явилися. Його повинні всі знати! Хто ти?! Вибачте, але хто ви такий, що вас повинні всі знати. не подасть на звільнення цієї особи, то на репутації міністерства можна ставити хрест", – наголосив екс-спікер.

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Разумков підтвердив, що дружиною Гогілашвілі є Марія Левченко, котра працює особистим помічником Володимира Зеленського. І тому питання звільнення заступник міністра стоїть особливо гостро.

"Якщо цього не відбудеться (звільнення заступник міністра МВС – ред.), це буде підтвердженням того, що "друзям – все, ворогам – закон". Це буде демонструвати, що наближеним до президента особам у цій державі можна все. Я сподіваюся, що всі -таки ні", – каже депутат.

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