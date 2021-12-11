Полицейских, которые остановили замминистра МВД Гогилашвили, хотят уволить – Разумков

Экс-глава Верховной Рады уверен, что чиновника нужно уволить без долгих разбирательств

Разумков считает, что на блокпосту служащие вели себя максимально корректно. Коллаж "Сегодня"

Бывший глава ВР Дмитрий Разумков не понимает, почему после публикации видео с конфликтом на блокпосту заместитель главы МВД Александр Гогилашвили не уволен, а только отстранен.

Об этом он говорил в ток-шоу "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

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О поступке Гогилашвили

"Я не понимаю, в чем тут разбираться. Так себя вести, надеясь, что далее будет уважение к руководству правоохранительных органов. Тут не нужно проводить никаких расследований – все на столе, вся информация, как он себя вел. Как я понимаю, на этих парней-полицейских, которые снимали это видео, сейчас оказывается давление, их хотят уволить из органов", – заявил Разумков.

Нардеп считает, что на блокпосту служащие вели себя максимально корректно. А вот Гогилашвили позорит министерство внутренних дел.

"У нас боги уже появились. Его должны все знать! Кто ты?! Извините, но кто вы такой, что вас должны все знать. У меня гораздо больше уважения вызывают полицейские, которые стоят на блокпосту, а не такой заместитель министра. Если министр не подаст на увольнение этой особы, то на репутации министерства можно ставить крест", – отметил экс-спикер.

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Разумков подтвердил, что женой Гогилашвили является Мария Левченко, которая работает личным помощником Владимира Зеленского. И поэтому вопрос увольнения замминистра стоит особенно остро.

"Если этого не произойдет (увольнения замминистра МВД – ред.), это будет подтверждением того, что "друзьям – все, врагам – закон". Это будет демонстрировать, что приближенным к президенту особам в этом государстве можно все. Я надеюсь, что все-таки нет", – говорит депутат.

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