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Подарунок перед відставкою? Разумков скасував обмеження для журналістів

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
6 жовтня, 11:49
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Представники ЗМІ звернулися до керівництва парламенту з проханням, і спікер видав нове розпорядження
Журналістів в Раді стане більше. Колаж "Сьогодні"
Журналістів в Раді стане більше. Колаж "Сьогодні"

Спікер парламенту Дмитро Разумков скасував обмеження на доступ журналістів в кулуари Верховної Ради, які були введені з початку вересня.

Відповідне розпорядження опублікувала в Facebook його прессекретарка Ольга Туній.

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У зв'язку з численними зверненнями журналістів голова підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, які можуть працювати в Раді на другому і третьому поверхах:

  • в пресцентрі на третьому поверсі може працювати до 200 осіб (було до 120);
  • на балконі преси в залі засідань – 30 осіб;
  • в кулуарах Ради на другому поверсі – 200 осіб (було не більше 40).

Також згідно з розпорядженням, знімаються будь-які обмеження на пересування в кулуарах другого поверху (до цього журналісти мали доступ тільки до одного з трьох виходів із сесійної зали – з боку ОПЗЖ).

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ЗМІ не пускали до кулуарів півтора року

  • У березні минулого року Разумков закрив журналістам доступ до кулуарів парламенту через пандемію коронавірусу. Планувалося, що тимчасові обмеження діятимуть до 3 квітня, проте через ситуацію з COVID-19 в країні їх продовжували.
  • Згідно з рішенням Разумкова, журналісти могли працювати в Раді виключно у пресцентрі на третьому поверсі будівлі парламенту.
  • Голова парламенту Дмитро Разумков раніше говорив, що в Раді сьогодні акредитовано понад 3 тис. осіб. Об'єктивно за цей проміжок часу одночасно максимально було 120, в щоденному режимі – близько 80 журналістів, які по черзі перебували в стінах Верховної Ради.

Тим часом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, коли буде призначений новий голова Верховної Ради.

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