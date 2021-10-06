Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚫 Скандальний закон про олігархів 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові
СЬОГОДНІ Влада Події

Коли призначать нового голову Верховної Ради – Арахамія назвав день

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
6 жовтня, 10:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Слуги впевнені, що вже в четвер зможуть звільнити крісло спікера парламенту, але на місце Разумкова не відразу призначать наступника
Арахамія анонсував призначення нового спікера. Колаж "Сьогодні"
Арахамія анонсував призначення нового спікера. Колаж "Сьогодні"

"Слуга народу" має намір в четвер звільнити спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, а в п'ятницю призначити його наступника. Про це сказав журналістам в кулуарах парламенту голова фракції Давид Арахамія.

Зазначимо, що зараз найімовірнішим кандидатом на пост нового голови парламенту є перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Реклама

"Найімовірніше, в четвер, після зняття (відставки Разумкова з посади спікера. – Ред.) у нас буде ввечері фракція. А в п'ятницю відбудеться відповідне голосування", – сказав він.

Арахамія уточнив, що президента Володимира Зеленського не буде на засіданні фракції для розгляду кандидатури нового спікера.

Відставка Разумкова

  • 4 жовтня "слуги народу" подали до парламенту підписні листи з близько 200 підписами народних депутатів, запустивши процедуру зняття Разумкова з посади. "Слуги" навіть вже визначилися з кандидатом в крісло спікера – ним, найімовірніше, стане перший заступник Разумкова Руслан Стефанчук.
  • "Слуга народу" хотіла зняти спікера з посади вже цього тижня, але Разумков заявив, що йтиме строго за Регламентом з дотриманням усіх процедур – його відставка цього тижня дуже малоймовірна. Хоча в парламенті вже заговорили про 7 жовтня, коли це може статися. В зв'язку з цим Разумкова навіть відсторонили від ведення засідань.
  • Також спікер заявляв про припинення боротьби з порушеннями в Раді: "Я не буду політичні сварки перетворювати на болото. Хочуть іти в обхід закону, нехай йдуть. Я не звертатимуся до суду (для оскарження рішення). Напевно, я помилився в людях".

Читайте докладніше в нашому матеріалі, за що насправді звільняють Разумкова.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3644

Євро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
30,98
29,85
27,28
17,98
31,29
31,09
29,59
18,29
34,09
30,60
27,70
17,78
34,29
31,50
30,22
17,97
34,50
31,50
30,22
18,47
34,50
31,50
30,22
18,48
34,97
31,50
32,97
18,48
-
30,81
28,37
17,56
Короновірус за тиждень

58 234

захворіло за тиждень в Україні

+19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти