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Переговори США та Росії: у ЄС висунули свою умову

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 грудня, 11:59
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Країни ЄС більше не хочуть бути у ролі глядача, коли вирішуються важливі питання
Євросоюз хоче брати участь у переговорах США і РФ з безпеки
Євросоюз хоче брати участь у переговорах США і РФ з безпеки / Фото: Колаж: Сьогодні

Євросоюз хоче взяти участь у переговорах між США та Росією стосовно деескалації напруженості на російсько-українському кордоні. Про це заявив в інтерв'ю виданню Die Welt верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

ЄС хоче брати участь у переговорах Росія – США

Будь-які дискусії щодо європейської безпеки мають відбуватися в координації з ЄС та за його участі, вважає Боррель.

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"Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких приймаються рішення", – наголосив він.

Говорячи про те, що якщо Москва в січні обговорюватиме будову безпеки в Європі і говоритиме про гарантії безпеки, то це не ті обставини, які стосуються лише Америки та Росії".

"ЄС має бути присутнім на цих переговорах, такі переговори будуть лише тоді мати сенс, якщо вони пройдуть у тісній координації та за участю ЄС", – зазначив він.

Він припускає, що Росія хотіла б мати таку ситуацію, коли дві сторони поділяють між собою сфери впливу без урахування ЄС.

Також він розкритикував "цілком неприйнятні умови, насамперед, якщо враховувати Україну", що висуваються Росією разом з її закликами до гарантій безпеки та нерозширення НАТО на схід. Право будь-якої держави самостійно вирішувати, входити чи не входити до будь-яких альянсів, не може ставати предметом дискусій, зазначив представник ЄС.

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Італія може стати посередником

23 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що Італія могла б відіграти посередницьку роль у переговорах між Росією та НАТО щодо гарантій безпеки. За його словами, відносини між Росією та Італією знаходяться на високому рівні, "незалежно від тих політичних сил, які в той чи інший момент опиняються на вершині політичної влади".

Переговори Росія – НАТО

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що російсько-американські переговори про гарантії безпеки відбудуться відразу після новорічних канікул. за день до саміту Росія – НАТО . Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч РФ-НАТО 12 січня.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що НАТО має виключити вимоги президента Росії Володимира Путіна щодо "гарантій безпеки" і висунути йому зустрічні.

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