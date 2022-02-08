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Пенсіонерам роздадуть смартфони: Зеленський озвучив п'ять IT-реформ

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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8 лютого, 13:21
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Зеленський з командою презентував нововведення програми ''Дія'' та розповів про те, що ще у планах
У ''Дії'' з'явилися нові та корисні функції
У ''Дії'' з'явилися нові та корисні функції / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час виступу на Diia Summit президент Володимир Зеленський розповів про те, які інновації незабаром буде запропоновано українцям. Виступ українського лідера транслював телеканал Україна 24.

Дія. City

Зеленський розповів, що завдяки режиму Дія. City частка IT-сектору у ВВП України зросте з 4% до 10%, а доходи індустрії – до $16,5 млрд. Це дозволить Україні стати найбільшим IT-хабом Європи. Крім того, у резидентів Дія City з'явиться можливість обрати податок на виведений капітал.

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"Це цифрова столиця електронної держави. Це один із найкращих податкових та правових режимів на планеті. На планеті, де розмовляють мовою венчурного інвестування. Ми трансформуємо Україну в країну продуктових компаній та спартапів, – сказав Володимир Зеленський. – Тому ми хочемо, щоб резидентами Дія.City ставали не лише українськиі, а й зарубіжні IT-компанії".

Безкоштовні смартфони пенсіонерам

Зеленський заявив про запуск нової програми для бабусь і дідусів, а також про перший крок у напрямку електронної демократії.

"Не у всіх є смартфон і не всі вміють користуватися інтернетом. Навесні ми запускаємо велику програму – всі охочі вакциновані українці віком від 60 років отримають безкоштовно якісний смартфон та пільговий тариф. Це наша мрія та наша реальність – доступ до інтернету для всіх. Можливість впливати на процеси для всіх. Не тільки за допомогою класичних інструментів. Це народовладдя в максимально широкій формі – онлайн та офлайн", – наголосив він.

Електронний перепис населення

За словами Зеленського, наразі влада працює над розвитком тих цифрових послуг, які потрібні людям.

"Ми плануємо у 2023 році провести перепис населення спільно з компанією Apple. Ми розробляємо модель електронної митниці. Ми прагнемо зробити Україну світовим ІТ-хабом, лідером з інновацій, лідером з технологій", – сказав Зеленський.

Сервіс "Безбар'єрність"

У березні з'явиться сервіс "Безбар'єрність", який спростить процес комунікації з державою для людей похилого віку, осіб з інвалідністю та всіх тих, кому важко отримати державні послуги.

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Перша леді України Олена Зеленська на Diia Summit заявила, що цей сервіс допоможе отримати певні послуги та документи, а також розповідатиме, як діяти у різних складних життєвих ситуаціях.

"Так "Дія" стане ще дієвішою. У громадян стане більше свободи дій, а в державі стане менше перешкод і бар'єрів", – сказала дружина президента України.

Онлайн-голосування

Зеленський не виключив, що вибори до парламенту чи вибори президента можуть пройти онлайн, за допомогою "Дії".

"Ми обіцяли, що буде паралельно онлайн-голосування. Що це дуже круто прийти до онлайн-виборів. Це не скасовує звичайні вибори. Вважаю, це було б дуже корисно через рішення законодавства провести онлайн-вибори. Чи буде голосування через "Дію" – ще не факт, але в принципі це питання опрацьовується, і воно не може бути прийняте без рішення Верховної Ради", – сказав президент.

У "Дії" запустили низку нових послуг

Тепер доступні:

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  • зміна реєстрації місця проживання (змінити "прописку" можна в кілька кліків);
  • генерація довідки про несудимість;
  • опитування (до застосунку вже додали 2 запитання для українців);
  • "шеринг" техпаспорта (у кілька кліків можна передавати право на керування автомобілем іншим).

"Сьогодні" раніше писали, яку зручну послугу "Дія" запускає для українських водіїв, і розповідали, чим для українця обернулась втрата телефону з додатком.

Також ми писали про те, що шахраї викрали смартфон українця із завантаженим на нього додатком державних послуг "Дія" та оформили кредити на загальну суму близько 40 тисяч гривень.

"Дія" повідомлятиме про кредитні шахраї

У січні у державному додатку "Дія" з'явилася нова функція. Тепер програма бачить, якщо якийсь банк або фінустанова перевіряє вашу кредитну історію, і одразу сповістить про це.

Якщо це були не ви, можна оперативно відреагувати та заблокувати операцію, зв'язавшись із установою.

Зазначається, що функція реалізована за допомогою Українського бюро кредитних історій, яке зберігає дані про кожного українця.

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