Власть
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🇫🇷 Макрон в Киеве 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Власть События

Пенсионерам раздадут смартфоны: Зеленский озвучил пять IT-реформ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 13:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Зеленский с командой презентовал новшества приложения ''Дія'' и рассказал о том, что еще в планах
В ''Дія'' появилось новых и полезных функций
В ''Дія'' появилось новых и полезных функций / Фото: Коллаж: Сегодня

Во время выступления на Diia Summit президент Владимир Зеленский рассказал о том, какие инновации вскоре будут предложены украинцам. Выступление украинского лидера транслировал телеканал Украина 24.

Дія. City

Зеленский рассказал, что благодаря режиму Дія. City доля IT-сектора в ВВП Украины вырастет с 4% до 10%, а доходы индустрии – до $16,5 млрд. Это позволит Украине стать крупнейшим IT-хабом Европы. Кроме того, у резидентов "Дія City" появится возможность выбрать налог на выведенный капитал.

Реклама

"Это цифровая столица электронного государства. Это один из лучших налоговых и правовых режимов на планете. На планете, где говорят на языке венчурного инвестирования. Мы трансформируем Украину в страну продуктовых компаний и спартапов, – сказал Владимир Зеленский. – Поэтому мы хотим, чтобы резидентами Дія.City становились не только украинские, но и зарубежные IT-компании".

Бесплатные смартфоны пенсионерам

Зеленский заявил о запуске новой программы для бабушек и дедушек, а также о первом шаге в направлении электронной демократии.

"Не у всех есть смартфон и не все умеют пользоваться интернетом. Весной мы запускаем большую программу – все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатно качественный смартфон и льготный тариф. Это наша мечта и наша реальность – доступ к интернету для всех. Возможность влиять на процессы для всех. Не только с помощью классических инструментов. Это народовластие в максимально широкой форме – онлайн и оффлайн", – подчеркнул он

Электронная перепись населения

По словам Зеленского, в настоящее время власти работают над развитием тех цифровых услуг, которые нужны людям.

"Мы планируем в 2023 году провести перепись населения совместно с компанией Apple. Мы разрабатываем модель электронной таможни. Мы стремимся сделать Украину мировым ІТ-хабом, лидером по инновациям, лидером по технологиям", – сказал Зеленский.

Сервис "Безбарьерность"

В марте появится сервис "Безбарьерность", который упростит процесс коммуникации с государством для пожилых людей, лиц с инвалидностью и всех тех, кому трудно получить государственные услуги.

Реклама

Первая леди Украины Елена Зеленская на Diia Summit заявила, что этот сервис поможет получить определенные услуги и документы, а также будет рассказывать, как действовать в различных сложных жизненных ситуациях.

"Так "Дія" станет еще более действенной. У граждан станет больше свободы действий, а в государстве станет меньше препятствий и барьеров", – сказала супруга президента Украины.

Онлайн-голосование

Зеленский не исключил, что выборы в парламент или выборы президента могут пройти онлайн, с помощью "Дії".

"Мы обещали, что будет параллельно онлайн-голосование. Что это очень круто прийти в онлайн-выборы. Это не отменяет обычные выборы. Считаю, это было бы очень полезно через решения законодательства провести онлайн-выборы. Будет ли голосование через "Дію" – еще не факт, но в принципе этот вопрос прорабатывается, и он не может быть принят без решения Верховной Рады", – сказал президент.

В "Дії" запустили ряд новых услуг

Теперь доступны:

Реклама
  • смена регистрации места жительства (поменять "прописку" можно в несколько кликов);
  • генерация справки о несудимости;
  • опросы (в приложение уже добавили 2 вопроса для украинцев);
  • "шеринг" техпаспорта (в несколько кликов можно передавать право на вождение своего автомобиля другим).

"Сегодня" ранее писали, какую удобную услугу "Дія" запускает для украинских водителей, и рассказывали, чем для украинца обернулась потеря телефона с приложением.

Также мы писали о том, что мошенники похитили смартфон украинца с загруженным на него приложением государственных услуг "Дія" и оформили кредиты на общую сумму около 40 тысяч гривен.

"Дія" будет сообщать о кредитных мошенниках

В январе в государственном приложении "Дія" появилась новая функция. Теперь приложение видит, если какой-то банк или финучреждение проверяет вашу кредитную историю, и сразу известит об этом.

Если это были не вы, можно оперативно отреагировать и заблокировать операцию, связавшись с учреждением.

Отмечается, что функция реализована с помощью Украинского бюро кредитных историй, которое хранит данные о каждом украинце.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Власть"
Наши авторы
Богдан Приходько "Стамбульский формат": зачем Эрдогану посредничество по Донбассу и согласится ли Путин на переговоры в Турции Богдан Приходько · Ведущий редактор Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Анна Ткаченко Волкер: войну на Донбассе можно закончить хоть завтра, но есть одна загвоздка Анна Ткаченко · Ведущий редактор Власть Сегодня
Творческая команда
VIP-новости
ТОП публикаций
Сергей Мартынец

Сергей Мартынец

Выпускающий Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Мир
Показать еще
ТОП публикаций
Наталья Магдык

Наталья Магдык

Редактор раздела Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Эксклюзив "Власти"
Больше эксклюзивов
Все новости
Деньги
Показать еще
ТОП публикаций
Мария Дмитренко

Мария Дмитренко

Редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Стиль жизни
Больше о личном
Все новости
No Stress
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Разборы: просто о важном
Больше разборов
Все новости
Украина
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Опрос КМИС, 28-31 января 2022
Рейтинги партий
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
25,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4%
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
12,6%
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,7%
6
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,3%
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
4,8%
8
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
3,2%
9
Голос Голос
2,3%
10
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,2%
Подробнее
Doodle Сегодня
8 февраля. Сэнфорд Флеминг. 143 года назад (в 1879-м) в этот день на конференции в Канадском институте Торонто шотландский инженер-железнодорожник предложил ввести во всем мире часовые пояса…
История дня - за минуту
Лучшие интервью - 2021
Чем делились украинские политики с "Сегодня"
Витольд Фокин - о самой страшной проблеме Донбасса
Читать
Данилов - о закрытых данных СНБО, от которых волосы дыбом
Читать
Зеленский о том, что есть Украина лично для него
Читать
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос КМИС, 28-31 ЯНВАРЯ 2022
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
26,0%
2
Порошенко Порошенко
24,2%
3
Тимошенко Тимошенко
10,3%
4
Разумков Разумков
8,2%
5
Бойко Бойко
7%
6
Мураев Мураев
7%
7
Смешко Смешко
5,4%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28

Российский рубль (₽)

0.3711

Евро (€)

32.07

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Коронавирус за неделю

246 527

заболело за неделю в Украине

+20%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять