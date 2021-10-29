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СЬОГОДНІ Влада Події

Загострення на Донбасі буде недовгим: Гармаш пояснив, що задумала Росія

Наталія Магдик Наталія Магдик
29 жовтня, 15:12
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Стало відомо, чому на Донбасі сталося загострення конфлікту
/ Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

На Донбасі останнього тижня загострилася ситуація, це пов'язано з самітом, що готується, а також через затримання члена незаконних збройних формувань Андрія Косяка, який має російське громадянство. Про це розповів представник у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, пише Телеграф.

За його словами, загострення обумовлене конкретними тактичними, обмеженими в часі завданнями, воно триватиме не довго, але, на жаль, послаблення конфронтації після цього загострення теж, напевно, не буде тривалим.

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"Для загострення ситуації на Донбасі саме зараз є дві причини. Перша – саміт, що готується, на рівні міністрів закордонних справ нормандської четвірки. Завжди перед такими зовнішньополітичними подіями Росія підвищує ставки, свою вагу завдяки загостренню ситуації на фронті. Друга причина – недавнє затримання члена незаконних озброєних формувань Андрія Косяка. Для противника це небезпечний прецедент. Вони бояться повторення чогось подібного. Водночас використовують затримання Косяка для власної суб'єктивізації. Тому, наприклад, блокували місію ОБСЄ в окупованому Донецьку", – розповів він.

Говорячи про використання бойового безпілотника "Bayraktar" у районі Гранітного та Старомар'ївки, він зазначив, що Україна не порушувала Мінських угод.

"Ми не порушили цим Мінських угод. У Меморандумі від 2014 року, який Росія наполегливо не хоче визнавати частиною Мінських угод, є заборона на застосування іноземних безпілотних літальних апаратів. Але "Bayraktar" після того, як ми закупили його у Туреччини та поставили у себе на озброєння є вже українським літальним апаратом", – розповів він.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • Саме тому, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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