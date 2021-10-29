Загострення на Донбасі буде недовгим: Гармаш пояснив, що задумала Росія

Стало відомо, чому на Донбасі сталося загострення конфлікту

/ Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

На Донбасі останнього тижня загострилася ситуація, це пов'язано з самітом, що готується, а також через затримання члена незаконних збройних формувань Андрія Косяка, який має російське громадянство. Про це розповів представник у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, пише Телеграф.

За його словами, загострення обумовлене конкретними тактичними, обмеженими в часі завданнями, воно триватиме не довго, але, на жаль, послаблення конфронтації після цього загострення теж, напевно, не буде тривалим.

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"Для загострення ситуації на Донбасі саме зараз є дві причини. Перша – саміт, що готується, на рівні міністрів закордонних справ нормандської четвірки. Завжди перед такими зовнішньополітичними подіями Росія підвищує ставки, свою вагу завдяки загостренню ситуації на фронті. Друга причина – недавнє затримання члена незаконних озброєних формувань Андрія Косяка. Для противника це небезпечний прецедент. Вони бояться повторення чогось подібного. Водночас використовують затримання Косяка для власної суб'єктивізації. Тому, наприклад, блокували місію ОБСЄ в окупованому Донецьку", – розповів він.

Говорячи про використання бойового безпілотника "Bayraktar" у районі Гранітного та Старомар'ївки, він зазначив, що Україна не порушувала Мінських угод.

"Ми не порушили цим Мінських угод. У Меморандумі від 2014 року, який Росія наполегливо не хоче визнавати частиною Мінських угод, є заборона на застосування іноземних безпілотних літальних апаратів. Але "Bayraktar" після того, як ми закупили його у Туреччини та поставили у себе на озброєння є вже українським літальним апаратом", – розповів він.

Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.

Саме тому, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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