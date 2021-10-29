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Обострение на Донбассе будет недолгим: Гармаш объяснил, что задумала Россия

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
29 октября, 15:12
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Стало известно, почему на Донбассе произошло обострение конфликта
Гармаш назвал две причины обострения конфликта
Гармаш назвал две причины обострения конфликта / Фото: коллаж: УНИАН/Сегодня

На Донбассе в последнюю неделю обострилась ситуация, это связано с готовящимся саммитом, а также из-за задержания члена незаконных вооруженных формирований Андрея Косяка, имеющего российское гражданство. Об этом рассказал представитель в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, пишет Телеграф.

По его словам, обострение обусловлено конкретными тактическими, ограниченными во времени задачами, оно продлится не долго, но, к сожалению, ослабление конфронтации после этого обострения тоже, наверняка, не будет долгим.

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"Для обострения ситуации на Донбассе именно сейчас есть две причины. Первая – готовящийся саммит на уровне министров иностранных дел нормандской четверки. Всегда перед такими внешнеполитическими событиями Россия повышает ставки, свой вес за счет обострения ситуации на фронте. Вторая причина – недавнее задержание члена незаконных вооруженных формирований Андрея Косяка. Для противника это опасный прецедент. Они боятся повторения чего-то подобного. При этом используют задержание Косяка для собственной субъективизации. Потому, к примеру, блокировали миссию ОБСЕ в оккупированном Донецке", – рассказал он.

Говоря об использовании боевого беспилотника "Bayraktar" в районе Гранитного и Старомарьевки, он отметил, что Украина не нарушала Минские соглашения.

"Мы не нарушили этим Минских соглашений. В Меморандуме от 2014 года, который Россия упорно не хочет признавать частью Минских соглашений, есть запрет на применение иностранных беспилотных летательных аппаратов. Но "Bayraktar" после того, как мы закупили его у Турции и поставили у себя на вооружение, является уже украинским летательным аппаратом", – рассказал он.

Война на Донбассе

  • Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.
  • В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.
  • Россия регулярно вооружает оккупантов, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны в Донбассе Россия убила более 14 000 гражданских и украинских военных, среди жертв есть дети.

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