"Потрібно слухати, чого вони хочуть": таліби зробили заяву щодо Криму

У радикальному ісламістському русі "Талібан", який захопив владу в Афганістані, визнали тимчасово окупований Крим російською територією.
Про це сказав представник руху Забіхулла Муджахід в інтерв'ю російському виданню Octagon.
"Ми на боці людей, які мешкають у Криму, і треба слухати, чого вони хочуть, бо люди мають право голосу. Якщо люди хочуть жити у Росії, ми з ними згодні", – заявив він.
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Водночас терористи наголосили, що не хочуть, щоб Росія з кимось воювала. Вони, мовляв, прагнуть, щоб у регіоні був мир.
"Що стосується Криму, я хочу сказати, що це справа України та Москви. Ми сподіваємося, що ця проблема скоро розв'яжеться. Не дай Боже, щоб через це сталася війна в регіоні та інші країни використали це у своїх цілях. Це дестабілізує регіон", – сказав Муджахід.
Зазначимо, що Москва визнає "Талібан" терористичною організацією, але при цьому веде з нею переговори. У Кремлі кажуть, що це "вимушений крок" в умовах кризи та гуманітарної катастрофи в Афганістані. Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче домогтися виключення руху ісламізму "Талібан" зі списку терористичних організацій.
Окупація Криму
- Крим був окупований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовою спільнотою. У тому числі кримський референдум не визнає і ООН.
- Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.
- Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.
Життя з "Талібаном"
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів із країни відлетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців залишили свої домівки. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
- 7 вересня рух представив свій уряд, який очолив фігурант списку терористів ООН
- У середині вересня з'явилися перші повідомлення про страти людей без суду та слідства.