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"Потрібно слухати, чого вони хочуть": таліби зробили заяву щодо Криму

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
30 листопада, 11:52
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Представник талібів підкреслив, що вони не хочуть, щоб Росія воювала з будь-ким у Європі
Головний спікер ісламістського угруповання Забіхулла Муджахід. Фото: коллаж "Сьогодні"
Головний спікер ісламістського угруповання Забіхулла Муджахід. Фото: коллаж "Сьогодні"

У радикальному ісламістському русі "Талібан", який захопив владу в Афганістані, визнали тимчасово окупований Крим російською територією.

Про це сказав представник руху Забіхулла Муджахід в інтерв'ю російському виданню Octagon.

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"Ми на боці людей, які мешкають у Криму, і треба слухати, чого вони хочуть, бо люди мають право голосу. Якщо люди хочуть жити у Росії, ми з ними згодні", – заявив він.

Водночас терористи наголосили, що не хочуть, щоб Росія з кимось воювала. Вони, мовляв, прагнуть, щоб у регіоні був мир.

"Що стосується Криму, я хочу сказати, що це справа України та Москви. Ми сподіваємося, що ця проблема скоро розв'яжеться. Не дай Боже, щоб через це сталася війна в регіоні та інші країни використали це у своїх цілях. Це дестабілізує регіон", – сказав Муджахід.

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Зазначимо, що Москва визнає "Талібан" терористичною організацією, але при цьому веде з нею переговори. У Кремлі кажуть, що це "вимушений крок" в умовах кризи та гуманітарної катастрофи в Афганістані. Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче домогтися виключення руху ісламізму "Талібан" зі списку терористичних організацій.

Окупація Криму

  • Крим був окупований Росією у березні 2014 року після проведення "референдуму", не визнаного ні Україною, ні світовою спільнотою. У тому числі кримський референдум не визнає і ООН.
  • Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.
  • Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій.

Життя з "Талібаном"

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