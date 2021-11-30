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"Нужно слушать, чего они хотят": талибы сделали заявление по Крыму

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
30 ноября, 11:52
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Представитель талибов подчеркнул, что они не хотят, чтобы Россия воевала с кем-либо в Европе
Главный спикер исламистской группировки Забихулла Муджахид. Фото: коллаж "Сегодня"
Главный спикер исламистской группировки Забихулла Муджахид. Фото: коллаж "Сегодня"

В радикальном исламистском движении "Талибан", захватившем власть в Афганистане, признали временно оккупированный Крым российской территорией.

Об этом сказал представитель движения Забихулла Муджахид в интервью российскому изданию Octagon.

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"Мы на стороне людей, живущих в Крыму, и нужно слушать, чего они хотят, потому что люди имеют право голоса. Если люди хотят жить в России, мы с ними согласны", — заявил он.

В то же время террористы подчеркнули, что не хотят, чтобы Россия с кем-то воевала. Они, мол, стремятся, чтобы в регионе был мир.

"Что касается Крыма, я хочу сказать, что это дело Украины и Москвы. Мы надеемся, что эта проблема скоро решится. Не дай Бог, чтобы из-за этого произошла война в регионе и другие страны использовали это в своих целях. Это дестабилизирует регион", – сказал Муджахид.

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Отметим, Москва признает "Талибан" террористической организацией, но при этом ведет с ней переговоры. В Кремле говорят, что это "вынужденный шаг" в условиях кризиса и гуманитарной катастрофы в Афганистане. Президент России Владимир Путин заявил, что хочет добиться исключения исламистского движения "Талибан" из списка террористических организаций.

Оккупация Крыма

  • Крым был оккупирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.
  • Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Жизнь при "Талибане"

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