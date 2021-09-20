"З ким про транзит газу домовлятися?". Бужанського стурбувало невизнання виборів в Держдуму РФ

Нардеп сумнівається, чи варто не визнавати вибори в Держдуму, що пройшли в "ЛНР" і "ДНР"

Депутат Бужанський бачить проблеми після невизнання Україною виборів в Держдуму / Колаж "Сьогодні"

Невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу по нашій газотранспортній системі.

Таку думку висловив депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Максим Бужанський.

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"Я думаю, Верховна Рада не визнає вибори в Держдуму РФ, у зв'язку з тим, що вони незаконно проводяться на українській території Криму і ОРДЛО, і в них беруть незакону участь наші громадяни. І якщо я правильно розумію логіку процесу, то сформоване нелегітимною з нашої точки зору Думою російський уряд, автоматично так само буде нелегітимним в наших очах. Не розумію, з яким легітимним органом РФ ми, в такому випадку, будемо підписувати документи про продовження транзиту газу, за яке так активно боремося. Безумовно, я не фахівець в цих питаннях міжнародного права і міждержавних відносин. Просто трохи переживаю, як би в патріотичному пориві про це не забули фахівці", – написав Бужанський на своєму телеграм-каналі .

Вибори на території чужої держави

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Нагадаємо, раніше ВР України звернулася до світової спільноти із закликом не визнавати вибори в Держдуму РФ в Криму і на Донбасі.

На засіданні РНБО 17 вересня було вирішено почати вводити санкції проти всіх учасників виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни. Будуть піддані санкціям навіть іноземні спостерігачі.

У 2018 році Верховна Рада підтримала проєкт постанови про невизнання виборів президента РФ Володимира Путіна в окупованих Криму і Севастополі. "За" проголосували 255 парламентаріїв.