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"С кем о транзите газа договариваться?". Бужанского обеспокоило непризнание выборов в Госдуму РФ

20 сентября, 00:00
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Нардеп сомневается, стоит ли не признавать выборы в Госдуму, прошедшие в "ЛНР" и "ДНР"
Депутат Бужанский видит проблемы после непризнания Украиной выборов в Госдуму / Коллаж "Сегодня"
Депутат Бужанский видит проблемы после непризнания Украиной выборов в Госдуму / Коллаж "Сегодня"

Непризнание Украиной выборов в Госдуму России может помешать Киеву заключать необходимые договора с Москвой, в частности, на транзит газа в Европу по нашей газотранспортной системе.

Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.

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"Я думаю, Верховная Рада не признает выборы в Госдуму РФ, по причине того, что они незаконно проводятся на украинской территории Крыма и ОРДЛО, и в них принимают незаконное участие наши граждане. И если я правильно понимаю логику процесса, то сформированное нелегитимной с нашей точки зрения Думой российское правительство, автоматически так же будет нелегитимным в наших глазах. Не понимаю, с каким легитимным органом РФ мы, в таком случае, будем подписывать документы о продлении транзита газа, за которое так активно боремся. Безусловно, я не специалист в этих вопросах международного права и межгосударственных отношений. Просто немного переживаю, как бы в патриотическом порыве об этом не забыли специалисты", – написал Бужанский на своем телеграм-канале.

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Выборы на территории чужого государства

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Напомним, ранее ВР Украины обратилась к мировому сообществу с призывам не признавать выборы в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.

На заседании СНБО 17 сентября было решено начать вводить санкции против всех участников выборов в парламент России, организованных на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных Украине территориях на востоке страны. Будут подвергнуты санкциям даже иностранные наблюдатели.

В 2018 году Верховная Рада поддержала проект постановления о непризнании выборов президента РФ Владимира Путина в оккупированных Крыму и Севастополе. "За" проголосовали 255 парламентариев.

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