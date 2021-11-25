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"Не стало людини-легенди" – реакція політиків на смерть Омельченка

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 листопада, 17:05
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Про смерть колишнього мера повідомили у Київській державній міській адміністрації
Омельченку було 84 роки. Фото: колаж "Сьогодні"
Омельченку було 84 роки. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 25 листопада, пішов із життя колишній мер Києва Олександр Омельченко через ускладнення викликані коронавірусом.

Те, що сталося, зворушило багатьох політиків. У своїх соціальних мережах вони публікують пости на згадку про померлого.

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Реакції політиків

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко висловила співчуття на своїй сторінці у Facebook. Вона написала, що Омельченко всім серцем любив Київ та фактично присвятив себе місту.

"Знала його особисто багато років. Спілкуватися з ним було не просто, але завжди дуже цікаво. Він мав ту некнижкову, неакадемічну мудрість, якої так часто не вистачає в українській політиці", – йдеться у повідомленні.

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Нардеп Ірина Геращенко також відреагувала на смерть Омельченка.

"Помер Олександр Омельченко. Вічна пам'ять... Найщиріші співчуття сім'ї", – написала вона.

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Чинний мер Києва Віталій Кличко написав, що Омельченко був добрим співрозмовником та професіоналом.

"Сан Санич, як ми його називали, завжди був енергійним, з мудрим гумором, порадами досвідченого управлінця. Ми були знайомі багато років….Колись він відвідував мої і брата поєдинки. Потім розповідав мені про нюанси політики, зокрема, в управлінні столицею. Ми могли дискутувати, сперечатися, погоджуватися один з одним чи ні. Але Олександр Омельченко любив Київ і був, безумовно, одним із тих, хто творив його сучасну історію", – йдеться у повідомленні.

Екснардеп Ігор Мосійчук приєднався.

"Мав честь знати і працювати разом! Душевна була людина! Глибокі співчуття рідним та близьким! Вічна пам'ять!" – написав він у Facebok.

Ще один екснардеп Ігор Лисов також висловив співчуття у соцмережах.

"Сьогодні не стало людини-легенди Олександра Омельченка... Висловлюю глибокі співчуття родині та рідним з приводу непоправної втрати... Вічна пам'ять", – написав він.

Депутат Київради Віталій Нестор нагадав, що Омельченка двічі обирали мером.

"Світла пам'ять легендарній людині та професіоналу. Він був гідним керівником Києва. Олександр Олександрович керував столицею України 8 років – з 1998 по 2006 рік. Його двічі обирали мером Києва і обидва рази він набирав рекордну кількість голосів на свою підтримку – понад 70%", – сказав він.

Що відомо про Омельченка?

  • Омельченко родом із Вінницької області. 1959 року закінчив Київський будівельний технікум. 1974-го – Київський інженерно-будівельний інститут, 1978-го – Київський інститут народного господарства. Кандидат технічних наук.
  • З серпня 1996 року – голова Київської міської державної адміністрації. З травня 1999 по квітень 2006 року – мер Києва та президент Асоціації міст України.
  • 2007-2012 рр. – народний депутат України VI скликання, пройшов до парламенту за списком блоку "Наша Україна – Народна самооборона".
  • 25 листопада 2009 року – на авто Mitsubishi Pajero збив на смерть 48-річного чоловіка на пішохідному переході. Його виправдала прокуратура.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що Омельченко захворів на COVID-19 і був у тяжкому стані.

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