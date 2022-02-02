Призначення посла дедалі ближче! Україна отримала запит від США

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що відомство отримало запит на призначення Бріджит Брінк послом США в Україні. Погодження кандидата триває.
Про це Кулеба сказав під час брифінгу, передає Інтерфакс.
"Я можу підтвердити, що Україна отримала запит США на призначення пані Бріджит Брінк послом США в Україні, і МЗС вже запустило відповідну процедуру узгодження її кандидатури", – сказав він.
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Міністр нагадав, що у кожній країні є певна процедура узгодження кандидатури посла, і після цього ухвалюється рішення.
"Ми цю процедуру запустили, і коли всю інформацію буде зібрано, прийматиметься політичне рішення" , – додав він.
В Україні майже три роки немає посла США
- Сполучені Штати від травня 2019 року не можуть призначити посла в Україні. Останньою цю посаду з 2016-го по 2019 рік обіймала Марі Йованович.
- Починаючи з 20 травня 2019 року в Україні замість надзвичайного та повноважного посла Сполучених Штатів змінилися кілька тимчасових повірених у справах США в Україні.
- На сьогодні посаду тимчасового повіреного обіймає Крістіна Квін.
Раніше ми повідомляли, що відомо про Бріджит Брінк.
Також нагадаємо, США дозволили евакуацію своїх дипломатів із України.