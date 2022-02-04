На YouTube заблокували канали Медведчука

Відеохостинг видалив канали "Перший Незалежний" та UkrLive

З відеохостингу вночі 4 лютого було повністю видалено YouTube канали "Перший Незалежний" та UkrLive, які були створені після введення санкцій РНБО проти каналів 112, NewsOne та ZIK.

Про це повідомив один із акціонерів телеканалів та експродюсер телеканалу "112" Артем Марчевський. PavlovskyNEWS . Він заявив, що українська влада робить усе, щоб закрити рот неугодним журналістам.

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Також про закриття каналів у YouTube повідомив сайт телеканалу 112 .

"Телеканали UkrLive та Перший Незалежний, які раніше незаконно були закриті київською владою, змінили майданчики в YouTube через акт цензури з боку американської компанії. У ніч на 4 лютого платформа YouTube закрила низку облікових записів, з яких вели мовлення незалежні канали" , – говориться на сайті.

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"Перший Незалежний" та "UkrLive" невдовзі після створення припинили своє мовлення за рішенням влади, незважаючи на те, що спочатку канали було оформлено на колектив журналістів, а потім його власником став нардеп Нестор Шуфрич.

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