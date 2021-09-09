"На хворих людей не ображаються": Лерос і Тищенко висловилися після "бійки"

Слуга народу заступився за президента України, а його опонент знову наїхав на Зеленського

Тищенко розлютили образи Лероса на адресу президента. Скріншот

Народні депутати Микола Тищенко ("Слуга народу") і Гео Лерос (позафракційний) після їх сутички у Верховній Раді озвучили свої версії події біля парламентської трибуни.

Про це вони розповіли виданню Страна.ua.

Тищенко про бійку

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Він намагався пояснити Леросу, щоб той виступав не по темі. "Слуга народу" вважає, що спікер ВР Дмитро Разумков повинен був зробити зауваження Леросу, коли він ображав Зеленського.

"Народний депутат почав ображати президента, а президент – це інституція державної влади, за президента голосував народ України. Я вважаю, що такі образливі слова не повинні бути в парламенті ... Сама форма, яку він застосовував, цю брудну лайку, такого неповинно бути у парламенті ... Ми йому сказали: будь ласка, по темі, всі сказали, але він нас не почув і я вийшов з ним поговорити, може він чогось не почув", – сказав Тищенко.

Лерос не буде скаржитися на Тищенка

"Тищенко – це філія дій РНБО у парламенті. Зеленський абсолютно незаконно діє через інструмент РНБО. А його депутати, які є кримінальними авторитетам, діють так само в парламенті ... Вважаю, що абсолютно ні до кого – не має значення народний депутат ти, або йдеш по вулиці – абсолютно неприйнятно застосовувати силу. У нас свобода слова в країні і кожен може висловлювати думки", – сказав нардеп.

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Лерос також заявив, що не збирається подавати звернення в комісію з питань етики.

"На хворих людей не можна ображатися. Те, що об'єднує Зеленського, Єрмака та Тищенка – хвора свідомість. У них одне ДНК на трьох", – додав він.

Неприязнь Лероса до ОПУ і причому тут "вагнерівці"

Гео Лерос вже давно "воює" особисто з Андрієм Єрмаком і часто "наїжджає" на Зеленського, після чого його навіть виключили з фракції "Слуга народу". На засіданні парламенту він вимагав звіту Тимчасової слідчої комісії щодо зриву спецоперації із затримання "вагнерівців".

А напередодні американські ЗМІ опублікували сюжет про провалену спецоперацію із затримання "вагнерівців", який підтвердив, що насправді вона дійсно проводилася.

Раніше Офіс президента заперечував взагалі її існування і спростував причетність до зливу інформації.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", востаннє в Раді був неприємний інцидент за участі депутатів 1 липня, коли журналістка прямо під час брифінгу вдарила Микиту Потураєва в обличчя.

Також раніше у Верховній Раді побилися "слуги народу" Тищенко і Куницький. Сутичка сталася в парламентській їдальні.