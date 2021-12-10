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Аваков про переговори Байдена з Путіним: Для України є хороша та погана новини

10 грудня, 17:25
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Аваков підбив підсумки переговорів президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість з того, про що говорили президенти США та Росії нам не відомо, але за підсумками переговорів є позитивні новини для України. Про це написав у Telegram-каналі колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Ми не знаємо більшу частину з того, про що йшлося під час майже двогодинної розмови між Джозефом Байденом і Путіним. Як і не знаємо, про що згодом президент США говорив із Зеленським. Що ми знаємо – у лінійці обміну думками з дипломатичної лінії, за підсумками розмови офіційного Вашингтона та Москви, ні до, ні після – наша держава не була в пріоритеті. А "нічого про Україну без України" Білий дім говорив з лідерами, здавалося, всіх європейських столиць, окрім української влади, залишивши цей контакт на потім ", – Написав він.

Незважаючи на це він зазначив, що все ж таки є і позитивні моменти після розмови двох президентів, які стосуються України.

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Хороші новини для України та світу

  • Президент Байден простимулював активність та єдність європейського політикуму у підтримці України. Це важливо особливо для канцлера Німеччини Олафа Шольца, котрому "нормандський переговорний процес" є новим життєвим викликом. Додає оптимізму позиція і нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.
  • Очікуємо, що Німеччина додасть послідовності у позиції зупинки Північного потоку та буде припинено обмін демократичних цінностей на економічні інтереси.
  • Цивілізований світ, з ініціативи США, повертається до розуміння своєї місії, а саме: захисту свободи та демократії, захисту цінностей та принципів правового порядку та мирного співіснування націй.
  • Світова спільнота нарешті розпочала апробацію нових санкційних форм та методів проти РФ.
  • Для цивілізованого світу настав час знищити імперську ідеологію у всіх її загарбницьких проявах. Бачимо ознаки того, що цей процес розпочався. Світ демонструє дедалі більшу готовність захищати Україну, таким чином стримуючи поширення цієї ідеології зла.

А тепер погані новини

Аваков зазначив, що Байден не вважав за потрібне, напередодні розмови з Путіним, поспілкуватися з президентом України. Водночас провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. Це свідчить про втрату статусу суб'єктності української влади у світових лідерах.

Переговори США та Росії

Президент США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін провели 7 грудня переговори .

  • Було обговорено стан та перспективи двосторонніх відносин та актуальні питання міжнародного порядку денного. Серед них – стратегічна стабільність, взаємодія у боротьбі з пандемією коронавірусу, а також врегулювання регіональних конфліктів.
  • Також обговорювалися теми, які мають вирішальне значення для національної безпеки Америки.
  • Крім військової активності Росії на кордоні з Україною, лідери говорили про питання кібербезпеки та двосторонніх відносин.

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