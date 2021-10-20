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"Му**чиє несмішнє! Недотепи! Дох**а грошей Путіна знайшли?" – друг Кремля Дерипаска "вибухнув" після обшуків

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
20 жовтня, 16:32
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Мільярдер поскаржився, що агенти ФБР вкрали у нього їжу
Журналісти не бачили, щоб з будинків Дерипаски виносили горілку. А ось коробки з документами були / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Журналісти не бачили, щоб з будинків Дерипаски виносили горілку. А ось коробки з документами були / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Російський олігарх, колишній засновник компанії "Базовий елемент" і голова ради директорів компанії "Російський алюміній" Олег Дерипаска прокоментував обшуки, які пройшли в двох його особняках в США 19 жовтня. Колись найбагатша людина Росії не соромлячись у виразах поскаржилася, що агенти ФБР випили його горілку і з'їли джем. А ось докази відмивання грошей президентом Росії Володимиром Путіним навряд чи знайшли.

Відповідь ФБР

"Хочеться запитати: дохера грошей Путіна знайшли вчора в цих занедбаних будинках? Чи вдалося підкріпитися кислим джемом з комор і парою пляшок горілки, спізженних в кращих традиціях більшовицьких швондерів під час обшуку", – написав досить емоційно мільярдер Дерипаска на своєму телеграм-каналі.

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Геополітика

У тому, що відбувається навколо своєї персони Олег Дерипаска бачить виключно політику.

"Спостерігаючи за всім, що відбувається в Америці, не перестаю дивуватися якоюсь позамежною тупості частини американського істеблішменту, який продовжує з завзяттям розкручувати цю байку про нібито колосальну роль росіян у виборах президента США в 2016-му році. Настав час визнати очевидне: Трамп переміг, звичайно, не саме! Йому допомогли ці недотепи з Вашингтону, які так задовбали свій електорат, що він був готовий голосувати за кого завгодно. Зручно ще років 10 годувати свій електорат (вихований на голлівудських фільмах про жахливих росіян) всякої брехнею", – вважає Дерипаска.

Справи Дерипаски

  • З 2018 року Дерипаска знаходиться під санкціями США, пов'язаними з втручанням у вибори в США в 2016 році.
  • Ефект від введених санкцій виявився миттєвий – за тиждень олігарх збіднів на $ 1,6 млрд, втративши п'яту частину своїх статків. Зараз його статки з колись 28 млрд доларів США зменшилася до $ 4 млрд.
  • У 2020 році The Financial Times з посиланням на лист Мінфіну США повідомило, що Дерипаска міг відмивати гроші для російського президента Володимира Путіна, тому проти нього і ввели санкції.
  • В рамках якої саме справи проводилися обшуку 19 жовтня у Вашингтоні та Нью-Йорку офіційні органи США поки не повідомили.

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