"Мізків там зовсім немає": Турчинову подарували "криваву голову" Путіна (відео)

Святковий торт з "відрубаною головою" президента РФ Володимира Путінаотримав екссекретар РНБО Олександр Турчинов. Сьогодні, 31 березня, він відзначає день народження.
Відео з'явилося на особистій сторінці Олександра Турчинова у Facebook.
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Колеги подарували екссекретареві РНБО тематичний торт із колосистою нивою, українським прапором та "відрубаною головою" Володимира Путіна.
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"Як я і припускав, мізків там зовсім немає", - сказав Олександр Турчинов, коли почав розрізати святковий торт.
Путіна дезінформують?
Американський журнал Forbes пише, що Путін отримує недостовірну інформацію про стан російської армії в Україні. Розвідка США вважає, що господаря Кремля також дезінформовано про реальну ситуацію в економіці своєї країни внаслідок введених санкцій.
Газета The New York Times також вважає, що найближче оточення і радники Путіна вводять його в оману. На тлі цього зростає недовіра між Путіним та його міністром оборони Сергієм Шойгу, з яким до провальної української кампанії вони були досить близькими.
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