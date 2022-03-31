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"Мізків там зовсім немає": Турчинову подарували "криваву голову" Путіна (відео)

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31 березня, 17:14
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Сьогодні, 31 березня, екссекретар РНБО відзначає свій день народження
Олександр Турчинов отримав тематичний торт / Колаж "Сьогодні"
Олександр Турчинов отримав тематичний торт / Колаж "Сьогодні"

Святковий торт з "відрубаною головою" президента РФ Володимира Путінаотримав екссекретар РНБО Олександр Турчинов. Сьогодні, 31 березня, він відзначає день народження.

Відео з'явилося на особистій сторінці Олександра Турчинова у Facebook.

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Деталі

Колеги подарували екссекретареві РНБО тематичний торт із колосистою нивою, українським прапором та "відрубаною головою" Володимира Путіна.

"Як я і припускав, мізків там зовсім немає", - сказав Олександр Турчинов, коли почав розрізати святковий торт.

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Путіна дезінформують?

Американський журнал Forbes пише, що Путін отримує недостовірну інформацію про стан російської армії в Україні. Розвідка США вважає, що господаря Кремля також дезінформовано про реальну ситуацію в економіці своєї країни внаслідок введених санкцій.

Газета The New York Times також вважає, що найближче оточення і радники Путіна вводять його в оману. На тлі цього зростає недовіра між Путіним та його міністром оборони Сергієм Шойгу, з яким до провальної української кампанії вони були досить близькими.

Раніше ми писали:

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