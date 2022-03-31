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"Мозгов там совсем нет": Турчинову подарили "кровавую голову" Путина (видео)

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31 марта, 17:14
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Сегодня, 31 марта, экс-секретарь СНБО отмечает свой день рождения
Александр Турчинов получил тематический торт / Коллаж "Сегодня"
Александр Турчинов получил тематический торт / Коллаж "Сегодня"

Праздничный торт с "отрубленной головой" президента РФ Владимира Путина получил экс-секретарь СНБО Александр Турчинов. Сегодня, 31 марта, он отмечает день рождения.

Видео появилось на личной странице Александра Турчинова в Facebook.

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Коллеги подарили экс-секретарю СНБО тематический торт с колосистой нивой, украинским флагом и "отрубленной головой" Владимира Путина.

"Как я и предполагал, мозгов там совсем нет", - сказал Александр Турчинов, когда начал разрезать праздничный торт.

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Путина дезинформируют?

Американский журнал Forbes пишет, что Путин получает недостоверную информацию о состоянии российской армии в Украине. Разведка США считает, что хозяин Кремля также дезинформирован о реальной ситуации в экономике своей страны в результате введенных санкций.

Газета The New York Times также считает, что ближайшее окружение и советники Путина вводят его в заблуждение. На фоне этого растет недоверие между Путиным и его министром обороны Сергеем Шойгу, с которым до провальной украинской кампании они были достаточно близки.

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