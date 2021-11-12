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Летів в Росію? Літак соратника Медведчука не пустили у небо України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 листопада, 13:12
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Зловмисники навіть змінили бортовий номер повітряного судна, щоб вивести його з-під санкцій РНБО
Літак Тараса Козака летів до Росії. Колаж "Сьогодні"
Літак Тараса Козака летів до Росії. Колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України разом із "Украерорухом" не пустили у повітряний простір України літак, який перебуває під санкціями і належить розшукуваному нардепу Тарасу Козаку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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"Заблокували спробу використання повітряного простору України бізнес-джетом, до власника якого застосовано санкції РНБО. Це той депутат Верховної ради, якого СБУ", – йдеться у повідомленні.

СБУ встановило, що літак намагалися вивести з-під санкцій, для чого зловмисники змінили бортовий номер – з Т7BRG перереєстрували на T7GIV.

"Уже з новим номером, 10 листопада, судно хотіло перетнути повітряний простір України: летіло в РФ з однієї країни-члена ЄС. Втім, СБУ спрацювало спільно з "Украерорухом" та Державіаслужбою України і заборонило транзит бізнес-джету", – повідомили у спецслужбі.

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Літак Козака

Літаки Медведчука та Козака вже були під санкціями

  • У лютому цього року РНБО запровадила санкції проти нардепа Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та активів, якими вони володіють. До "чорного списку" потрапили й компанії, на яких значаться літаки
  • Також санкції запровадили і проти нардепа Тараса Козака, і оператора повітряних суден JET4U та компаній-власників бізнес-джетів, якими одіозні українські політики здійснювали, порушуючи законодавство, польоти до аеропортів держави-агресора.
  • За кілька днів журналісти дізналися, що літаки встигли перегнати до Швейцарії. Вони вилетіли в період з 10 по 21 лютого до аеропорту поблизу містечка Сент-Галлен.
  • А на засіданні РНБО 10 листопада було запроваджено нові санкції проти тих компаній, на які перереєстрували п'ять підсанкційних літаків (Медведчука, екснардепа Віталія Хомутинника, президента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра та два літаки Козака).

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