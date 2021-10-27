Лаврову подарували графин, який він переплутав із вазою

Під час візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Норвегії він отримав оригінальний подарунок, сенс якого не одразу зрозумів. Ректор Арктичного університету Норвегії (UiT) Даг Руне Олсен підніс в якості сувеніру круглий графин із синього скла із зображеннями зі скандинавської міфології. Лавров уточнив його призначення.
Про це повідомляється на телеграм-каналі МЗС Росії .
Дивовижна річ
Як повідомляється, Сергій Лавров, приймаючи сувенір, запитав: "Це для віскі чи води?"
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"Не для води. Для віскі", – відповів Даг Руне Олсен.
ЗМІ неодноразово писали раніше, що з міцних алкогольних напоїв глава МЗС Росії віддає перевагу саме віскі. Зважаючи на це, ректор Арктичного університету Норвегії підготувався до візиту і знав про цю слабкість представника РФ.
Подарунки
- Лавров не в перше потрапляє у конфузні ситуації із подарунками. Наприклад, рік тому під час візиту до Боснії та Герцеговини лідер боснійських сербів Мілорад Додік подарував йому старовинну українську ікону з окупованого Луганська. Тоді розгорівся міжнародний скандал.
- У результаті подаровану Лаврову ікону довелося повернути до посольства Боснії та Герцеговини у Москві.
- Лавров і сам уміє здивувати. У 2015 році помідорами та картоплею, а також футболкою із символікою Дня перемоги зустріли у Москві держсекретаря США Джона Керрі.