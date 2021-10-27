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Лаврову подарили графин, который он перепутал с вазой

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
27 октября, 15:47
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Принимая сувенир от ректора Арктического университета, Лавров переспросил о его назначении
Лавров получил еще и книгу "Сближение России и Норвегии в 1814-1917 годах" / Коллаж "Сегодня"
Лавров получил еще и книгу "Сближение России и Норвегии в 1814-1917 годах" / Коллаж "Сегодня"

Во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Норвегию он получил оригинальный подарок, смысл которого не сразу понял. Ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен преподнес в качестве сувенира круглый графин из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии. Лавров уточнил его назначение.

Об этом сообщается на телеграм-канале МИД России.

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Диковинная вещица

Как сообщается, Сергей Лавров, принимая сувенир, спросил: "Это для виски или для воды?"

"Не для воды. Для виски", — ответил Даг Руне Олсен.

СМИ неоднократно писали ранее, что из крепких алкогольных напитков глава МИД России предпочитает именно виски. Судя по всему, ректор Арктического университета Норвегии подготовился к визиту и знал о данной слабости представителя РФ.

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Подарки

  • Лавров не в первые попадает в конфузные ситуации с подарками. Например, год назад, во время визита в Боснию и Герцеговину лидер боснийских сербов Милорад Додик подарил ему старинную украинскую икону из оккупированного Луганска. Тогда разгорелся международный скандал.
  • В итоге подаренную Лаврову икону пришлось вернуть в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
  • Лавров и сам умеет удивить. В 2015 году помидорами и картофелем, а также футболкой с символикой Дня победы встретили в Москве госсекретаря США Джона Керри.

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