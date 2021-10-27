Лаврову подарили графин, который он перепутал с вазой

Во время визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Норвегию он получил оригинальный подарок, смысл которого не сразу понял. Ректор Арктического университета Норвегии (UiT) Даг Руне Олсен преподнес в качестве сувенира круглый графин из синего стекла с изображениями из скандинавской мифологии. Лавров уточнил его назначение.
Об этом сообщается на телеграм-канале МИД России.
Диковинная вещица
Как сообщается, Сергей Лавров, принимая сувенир, спросил: "Это для виски или для воды?"
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"Не для воды. Для виски", — ответил Даг Руне Олсен.
СМИ неоднократно писали ранее, что из крепких алкогольных напитков глава МИД России предпочитает именно виски. Судя по всему, ректор Арктического университета Норвегии подготовился к визиту и знал о данной слабости представителя РФ.
Подарки
- Лавров не в первые попадает в конфузные ситуации с подарками. Например, год назад, во время визита в Боснию и Герцеговину лидер боснийских сербов Милорад Додик подарил ему старинную украинскую икону из оккупированного Луганска. Тогда разгорелся международный скандал.
- В итоге подаренную Лаврову икону пришлось вернуть в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.
- Лавров и сам умеет удивить. В 2015 году помидорами и картофелем, а также футболкой с символикой Дня победы встретили в Москве госсекретаря США Джона Керри.