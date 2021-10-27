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"Україна засмучена" – реакція Кулеби на рішення регулятора Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
27 жовтня, 18:03
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Сертифікація "Північного потоку – 2" дедалі ближче

Київ розчарований рішенням німецького Міністерства економіки про безпеку та надійність газопостачання ниткою "Північного потоку-2", що відкриває шлях до сертифікації нового російського газопроводу, яким поставлятиметься паливо в ЄС в обхід України.

Про це повідомив на брифінгу у Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Щодо рішення німецького регулятора, то ми засмучені. І вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання... Ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, ми проситимемо їх і працюватимемо з ними над тим, щоб рішення щодо "Північного потоку-2" не приймалися квапливо, без ретельного аналізу та висновків", – сказав Кулеба.

У питанні сертифікації, за словами глави зовнішньополітичного відомства України, ключовою є не позиція німецького регулятора, а Європейської комісії.

"Але хочу наголосити, якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключове – це залучення Європейської комісії до цього процесу. Кінцева мета – застосування Третього енергетичного пакету до функціонування "Північного потоку-2", – наголосив міністр.

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"Північний потік – 2"

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