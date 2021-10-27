"Україна засмучена" – реакція Кулеби на рішення регулятора Німеччини щодо "Північного потоку-2"

Київ розчарований рішенням німецького Міністерства економіки про безпеку та надійність газопостачання ниткою "Північного потоку-2", що відкриває шлях до сертифікації нового російського газопроводу, яким поставлятиметься паливо в ЄС в обхід України.
Про це повідомив на брифінгу у Києві міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Не варто поспішати
"Щодо рішення німецького регулятора, то ми засмучені. І вже є позиція "Нафтогазу" з цього питання... Ми доведемо свою позицію до німецьких партнерів, ми проситимемо їх і працюватимемо з ними над тим, щоб рішення щодо "Північного потоку-2" не приймалися квапливо, без ретельного аналізу та висновків", – сказав Кулеба.
У питанні сертифікації, за словами глави зовнішньополітичного відомства України, ключовою є не позиція німецького регулятора, а Європейської комісії.
"Але хочу наголосити, якими б швидкими не були дії німецького регулятора, ключове – це залучення Європейської комісії до цього процесу. Кінцева мета – застосування Третього енергетичного пакету до функціонування "Північного потоку-2", – наголосив міністр.
"Північний потік – 2"
- Сертифікація "Північного потоку – 2" затягнеться до березня 2022 року, тож розпочати роботу російський трубопровід зможе не раніше цього терміну. Про це заявив радник президента США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн, передає агенція Reuters.
- Раніше Кулеба звинуватив Путіна та РФ в енергетичному шантажі Європи.
- Сертифікувати трубопровід повинен німецький регулятор, що розглядає подану заявку протягом 4 місяців.
- 18 жовтня "Нафтогаз України" також подав заявку на участь у процесі сертифікації російського газопроводу з метою довести його небезпеку та не дати запустити в роботу.
- Раніше аналітик Олексій Лупоносов у коментарі "Сьогодні" розповідав, що газопровід не зможе допомогти Європі цієї зими, оскільки злагоджену роботу можна досягти лише в кінці опалювального сезону.
- 26 жовтня Міністерство економіки ФРН зазначило, що сертифікація газопроводу "Північний потік-2" не ставить під загрозу безпеку постачання газу до Німеччини та ЄС, йдеться у заяві відомства, яку цитує Bloomberg .