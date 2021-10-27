"Украина расстроена" – реакция Кулебы на решение регулятора Германии по "Северному потоку-2"

Киев разочарован выводом немецкого Министерства экономики о безопасности и надежности газоснабжения при помощи нитки "Северный поток-2", что открывает путь к сертифицированию нового российского газопровода, по которому будет поставляться топливо в ЕС в обход Украины.
Об этом сообщил на брифинге в Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Не стоит торопиться
"Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу... Мы доведем свою позицию до немецких партнеров, мы будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения по "Северному потоку- 2" не принимались торопливо, без тщательного анализа и выводов", – сказал Кулеба.
В вопросе сертификации, по словам главы внешнеполитического ведомства Украины, ключевой является не позиция немецкого регулятора, а Европейской комиссии.
"Но хочу подчеркнуть, какими бы быстрыми ни были действия немецкого регулятора, ключевое – это привлечение Европейской комиссии к этому процессу. Конечная цель – применение Третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока-2", – подчеркнул министр.
"Северный поток – 2"
- Сертификация "Северного потока – 2" затянется до марта 2022 года, так что начать работу российский трубопровод сможет не раньше этого срока. Об этом заявил советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает агентство Reuters.
- Ранее Кулеба обвинил Путина и РФ в энергетическом шантаже Европы.
- Сертифицировать трубопровод должен немецкий регулятор, который рассматривает поданную заявку в течение четырех месяцев.
- 18 октября "Нафтогаз Украины" также подал заявку на участие в процессе сертификации российского газопровода с целью доказать его опасность и не дать запустить в работу.
- Ранее аналитик Алексей Лупоносов в комментарии "Сегодня" рассказывал, что газопровод не сможет помочь Европе этой зимой, так как слаженной работы может достичь лишь в конце отопительного сезона.
- 26 октября Министерство экономики ФРГ заключило, что сертификация газопровода "Северный поток 2" не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС, говорится в заявлении ведомства, которое цитирует Bloomberg.