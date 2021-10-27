"Украина расстроена" – реакция Кулебы на решение регулятора Германии по "Северному потоку-2"

Сертификация "Северного потока – 2" все ближе

Киев разочарован выводом немецкого Министерства экономики о безопасности и надежности газоснабжения при помощи нитки "Северный поток-2", что открывает путь к сертифицированию нового российского газопровода, по которому будет поставляться топливо в ЕС в обход Украины.

Об этом сообщил на брифинге в Киеве министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Не стоит торопиться

"Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу... Мы доведем свою позицию до немецких партнеров, мы будем просить их и работать с ними над тем, чтобы решения по "Северному потоку- 2" не принимались торопливо, без тщательного анализа и выводов", – сказал Кулеба.

В вопросе сертификации, по словам главы внешнеполитического ведомства Украины, ключевой является не позиция немецкого регулятора, а Европейской комиссии.

"Но хочу подчеркнуть, какими бы быстрыми ни были действия немецкого регулятора, ключевое – это привлечение Европейской комиссии к этому процессу. Конечная цель – применение Третьего энергетического пакета к функционированию "Северного потока-2", – подчеркнул министр.

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"Северный поток – 2"