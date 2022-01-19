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Київ не планує наступу: Кулеба розкрив деталі зустрічі з Блінкеном

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 січня, 17:49
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Глава МЗС розповів, про що говорили на зустрічі із держсекретарем США
/ Фото: Reuters

Міністр Іноземних справ України Дмитро Кулеба підбив підсумки зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24" .

За словами Кулеби, головною темою переговорів стала ситуація у сфері безпеки вздовж нашого кордону та на окупованих територіях України – на Донбасі та в Криму.

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"Найбільшим досягненням Росії буде сіяння паніки та розпачу в українському суспільстві та розхитування нас зсередини — насамперед нашої економіки. Щоб не дозволити Росії цієї мети, всі наші зусилля спрямовані на те, щоб ситуація в країні залишалася стабільною. Минулий тиждень був тижнем дипломатії, приймалися важливі рішення Україна знаходиться в самому центрі процесів Нічого не вирішується без України Немає нічого такого, щоб наші партнери обговорювали щодо України з Росією, про що б Україна не знала Немає нічого такого, що Росія говорить партнерам про Україну б Україна не знала. Жодних рішень про Україну без України – абсолютний принцип, і сьогодні на переговорах Ентоні Блінкен підтвердив дію цього правила. Я бачу з реальних політичних кроків, які робляться зараз, що це не просто гасло, а інтегрована частина зовнішньої політики США", — сказав Куліба.

Він зазначив, що США підтримують зусилля України, а також Франції та Німеччини для відновлення функціонування "нормандського формату" на рівні лідерів.

За словами Куліби, Україна не планує військового наступу та розраховує на мирне врегулювання конфлікту.

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"Усі зусилля спрямовані на те, щоб Росія рухалася шляхом дипломатичного врегулювання протиріч. Цей конфлікт має лише одне рішення, і це рішення дипломатичне. Якщо Росія щиро хоче політичного врегулювання, вона повинна продовжити переговори зі США, з НАТО і "нормандським форматом" про вирішення цього конфлікту. Він буде вирішений лише тоді, коли останній російський солдат залишить території ОРДЛО та автономної республіки Крим. Наголошую, що Україна не планує жодних наступальних операцій. Ми працюємо виключно над зміцненням нашої обороноздатності. І тут США залишаються нашим партнером номер один" , – Наголосив Кулеба.

Візит Блінкена в Україну

Ентоні Блінкен прилетів до Києва вранці 19 січня. Цього дня були заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та головою МЗС Дмитром Кулебою. Метою зустрічей названо "зміцнення прихильності США до суверенітету та територіальної цілісності України".

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Блінкен розповів, що для його візиту в Україну було три причини :

  • підтвердити підтримку США. Байден підтверджував суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України з боку Сполучених Штатів;
  • обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, яку представники США завершили разом із Росією;
  • провести консультацію стосовно наступних кроків.

Перед своїм від'їздом до Києва держсекретар США пояснив, чому питання України важливе для всього світу .

Агресія Росії

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