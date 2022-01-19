Киев не планирует наступления: Кулеба раскрыл детали встречи с Блинкеном

Глава МИД рассказал, о чем говорили на встрече с госсекретарем США

Энтони Блинкен (слева) встретился с Дмитрием Кулебой. Коллаж "Сегодня" / Фото: Reuters

Министр Иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подвел итоги встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".

По словам Кулебы, главной темой переговоров стала ситуация в сфере безопасности вдоль нашей границы и на оккупированных территориях Украины — на Донбассе и в Крыму.

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"Самым большим достижением России будет сеяние паники и отчаяния в украинском обществе и расшатывание нас изнутри — прежде всего, нашей экономики. Чтобы не позволить России этой цели, все наши усилия направлены на то, чтобы ситуация в стране оставалась стабильной. Прошлая неделя была неделей дипломатии, принимались важные решения. Украина находится в самом центре процессов. Ничего не решается без Украины. Нет ничего такого, чтобы наши партнеры обсуждали насчет Украины с Россией, о чем бы Украина не знала. Нет ничего такого, что Россия говорит партнерам об Украине, чего бы Украина не знала. Никаких решений об Украине без Украины – абсолютный принцип, и сегодня на переговорах Энтони Блинкен подтвердил действие этого правила. Я вижу из реальных политических шагов, которые делаются сейчас, что это не просто лозунг, а интегрированная часть внешней политики США", — сказал Кулеба.

Он отметил, что США поддерживают усилия Украины, а также Франции и Германии для восстановления функционирования "нормандского формата" на уровне лидеров.

По словам Кулебы, Украина не планирует военного наступления и рассчитывает на мирное урегулирование конфликта.

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"Все усилия направлены на то, чтобы Россия двигалась путем дипломатического урегулирования противоречий. У этого конфликта есть лишь одно решение, и это решение дипломатическое. Если Россия искренне хочет политического урегулирования, она должна продолжить переговоры с США, с НАТО и "нормандским форматом" о решении этого конфликта. Он будет решен только тогда, когда последний российский солдат оставит территории ОРДЛО и автономной республики Крым. Подчеркиваю, что Украина не планирует никаких наступательных операций. Мы работаем исключительно над укреплением нашей обороноспособности. И тут США остаются нашим партнером номер один", — подчеркнул Кулеба.

Визит Блинкена в Украину

Энтони Блинкен прилетел в Киев утром 19 января. На этот день были запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. Целью встреч названо "укрепление приверженности США суверенитету и территориальной целостности Украины".

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Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины:

подтвердить поддержку, оказываемую США. Байден подтверждал суверенитет, территориальную целостность и независимости Украины со стороны Соединенных Штатов;

обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией;

провести консультацию по поводу следующих шагов.

Перед своим отъездом в Киев госсекретарь США объяснил, почему вопрос Украины важен для всего мира.

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