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КДБ керував захопленням літака Ryanair – зізнання білоруського диспетчера

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
9 грудня, 10:26
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Колишній авіадиспетчер мінського аеропорту розповів свою версію екстреної посадки літака Ryanair
Олег Галегов. Фото: колаж "Сьогодні"
Олег Галегов. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній авіадиспетчер мінського аеропорту Олег Галегов, щовлітку втік до Польщі, розповів владі свою версію того, що відбувався при екстреній посадці літака Ryanair на борту з опозиціонером Романом Протасевичем.

Про це повідомляє газета The New York Times.

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З моменту своєї втечі Галегов надав докладні докази того, що літак Ryanair був націлений на фальшиву загрозу вибуху бомби в рамках операції з упіймання Протасевича, організованої білоруською спецслужбою.

Керівник департаменту національної безпеки Польщі Станіслав Заринь повідомив, що його служба отримала звіт безпосереднього свідка дій.

"У диспетчерській знаходився офіцер КДБ Білорусі, який у вирішальний момент взяв під контроль авіадиспетчерську службу. Під час захоплення літака цей офіцер підтримував безперервний телефонний контакт із кимось, кому він повідомляв про те, що зараз відбувається з літаком", – повідомив Жарінь.

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Під час пригоди авіадиспетчеру довелося повідомити пілоту літака, що на борту перебуває бомба і що льотчикам слід перервати рейс до Вільнюса і посадити лайнер у Мінську з міркувань безпеки.

Показання авіадиспетчера допоможуть польській прокуратурі підготувати звинувачення проти білоруських офіційних осіб для судового розгляду, зазначає видання.

Літак Boeing-737, пілотів якого змусили здійснити посадку в Мінську, був зареєстрований у Польщі та перебував в експлуатації польської філії ірландської авіакомпанії Ryanair, пише New York Times.

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Влітку "Наша Ніва" повідомила, що Олег Галегов пішов у відпустку. За даними видання, його розшукував відділ кадрів держкомпанії "Бєлаеронавігація". Після зникнення авіадиспетчер видалив усі свої акаунти у соцмережах.

Затримання Сапеги та Протасевича

  • У неділю, 23 травня 2021 року, у Мінську екстрено приземлився літак компанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Спочатку повідомляли нібито про мінування борту, але пізніше з'ясувалося, що лайнер змусили сісти за допомогою винищувача – і це все заради арешту ексглавреда NEXTA Романа Протасевича. Також було затримано його дівчину. Пізніше його та дівчину перевели із СІЗО під домашній арешт.
  • За даними білоруської опозиції, влада Білорусі через диспетчерів погрожувала збити літак Ryanair, якщо лайнер не виконає екстрену посадку у Мінську
  • Пізніше в Мережі з'явилося відео з "зізнанням" Софії Сапеги, що вона є редактором Telegram-каналу "Чорна книга Білорусі" та публікувала особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.

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