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КГБ руководил захватом самолета Ryanair – признания белорусского диспетчера

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
9 декабря, 10:26
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Бывший авиадиспетчер минского аэропорта рассказал свою версию экстренной посадки самолета Ryanair
Олег Галегов. Фото: коллаж "Сегодня"
Олег Галегов. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, который летом бежал в Польшу, рассказал властям свою версию происходившего при экстренной посадке борта Ryanair на борту с оппозиционером Романом Протасевичем.

Об этом cообщает газета The New York Times.

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С момента своего побега Галегов представил подробные доказательства того, что самолет Ryanair был нацелен на фальшивую угрозу взрыва бомбы в рамках операции по поимке Протасевича, организованной белорусской спецслужбой.

Руководитель департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарынь сообщил, что его служба получила отчет непосредственного свидетеля действий.

"В диспетчерской находился офицер КГБ Беларуси, который в решающий момент взял под контроль авиадиспетчерскую службу. Во время захвата самолета этот офицер поддерживал непрерывный телефонный контакт с кем-то, кому он сообщал о том, что в данный момент происходит с самолетом", – сообщил Жарынь.

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Во время происшествия авиадиспетчеру пришлось сообщить пилоту самолета, что на борту находится бомба и что летчикам следует прервать рейс в Вильнюс и посадить лайнер в Минске по соображениям безопасности.

Показания авиадиспетчера помогут польской прокуратуре подготовить обвинение против белорусских официальных лиц для судебного разбирательства, отмечает издание.

Самолет Boeing-737, пилотов которого принудили совершить посадку в Минске, был зарегистрирован в Польше и находился в эксплуатации польского филиала ирландской авиакомпании Ryanair, пишет New York Times.

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Летом "Наша Нива" сообщила, что Олег Галегов ушел в отпуск. По данным издания, его разыскивал отдел кадров госкомпании "Белаэронавигация". После исчезновения авиадиспетчер удалил все свои аккаунты в соцсетях.

Задержание Сапеги и Протасевича

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