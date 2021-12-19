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"Хочу Україну та Північний полюс": Путін "написав" листа Санті

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
19 грудня, 18:32
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Журналісти припустили, про що мріє очільник Кремля, зважаючи на агресивні дії Росії
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент РФ Володимир Путін. Фото: колаж "Сьогодні"

Одна з найбільших канадських газет дотепно пожартувала з президента Росії Володимира Путіна перед Різдвом. Вона випустила карикатуру з нібито його листом до Санта-Клауса.

Така картинка з'явилася на сайті видання Toronto Star.

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Зокрема, на знімку зображено різдвяного персонажа, який тримає в руках лист із печаткою у вигляді герба Росії та підписом унизу "В. Путін".

У ньому йдеться: "Дорогий Санто, я хочу те, що моє: 1) Україну, 2) Північний полюс". У відповідь на це Санта вигукує: "От л**но" . Так у Канаді висміяли прагнення Путіна привласнити чужі території.

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Як ще тролили Путіна

  • Глава української розвідки потролив Путіна за закон про російське "побєдобєсіє". За його словами, через дії Москви складається враження, що для Кремля Друга світова продовжується досі й служить невичерпним джерелом російської пропаганди, маніпуляцій та фейків, причому передусім для власного населення.
  • Україна затролила Росію та Путіна у Twitter, написавши, що "кримські води бачили більш потворних істот", і прикріпивши фотографію президента РФ у батискафі під час занурення в Чорне море.
  • Раніше активісти з чеського руху Kaputin "удосконалили" російське посольство у Празі, встановивши перед ним статую голого президента Росії Володимира Путіна на золотому унітазі. Вони назвали свій вчинок акцією протесту проти ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, порушень прав людини в РФ та агресії стосовно України.
  • Крім того, офіційний вступ на четвертий президентський строк Володимира Путіна російський музикант та лідер гурту "Ленінград" Сергій Шнуров потролив своїм новим віршем, яке опублікував в Instagram.

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