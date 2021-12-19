"Хочу Украину и Северный полюс": Путин "написал" письмо Санте

Журналисты предположили, о чем мечтает глава Кремля, учитывая агрессивные действия России

Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Одна из крупнейших канадских газет остроумно пошутила над президентом России Владимиром Путиным перед Рождеством. Она выпустила карикатуру с якобы его письмом к Санта-Клаусу.

Такая картинка появилась на сайте издания Toronto Star.

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В частности, на снимке изображен рождественский персонаж, который держит в руках письмо с печатью в виде герба России и подписью внизу "В. Путин".

В нем говорится: "Дорогой Санта, я хочу то, что мое: Украину, Северный полюс". В ответ на это Санта восклицает "Вот де**мо". Так в Канаде высмеяли стремление Путина завоевать чужие территории.

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