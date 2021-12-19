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"Хочу Украину и Северный полюс": Путин "написал" письмо Санте

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
19 декабря, 18:32
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Журналисты предположили, о чем мечтает глава Кремля, учитывая агрессивные действия России
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Одна из крупнейших канадских газет остроумно пошутила над президентом России Владимиром Путиным перед Рождеством. Она выпустила карикатуру с якобы его письмом к Санта-Клаусу.

Такая картинка появилась на сайте издания Toronto Star.

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В частности, на снимке изображен рождественский персонаж, который держит в руках письмо с печатью в виде герба России и подписью внизу "В. Путин".

В нем говорится: "Дорогой Санта, я хочу то, что мое: Украину, Северный полюс". В ответ на это Санта восклицает "Вот де**мо". Так в Канаде высмеяли стремление Путина завоевать чужие территории.

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Как еще троллили Путина

  • Глава украинской разведки потроллил Путина за закон о российском "победобесии". По его словам, из-за действий Москвы складывается впечатление, что для Кремля Вторая мировая продолжается до сих пор и служит неисчерпаемым источником российской пропаганды, манипуляций и фейков, причем, прежде всего, для собственного населения.
  • Также Украина затроллила Россию и Путина в Twitter написав, что "крымские воды видели более уродливых существ" и прикрепил фотографию президента РФ в батискафе во время погружения в Черное море.
  • Ранее активисты из чешского движения Kaputin "усовершенствовали" российское посольство в Праге, установив перед ним статую голого президента России Владимира Путина на золотом унитазе. ни назвали свой поступок акцией протеста против заключения в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального, нарушений прав человека в РФ и агрессии в отношении Украины.
  • Кроме того, официальное вступление на четвертый президентский срок Владимира Путина российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров "потроллил" своим новых стихотворением, которое опубликовал в Instagram.

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