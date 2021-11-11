Держкіно заборонило фільм про Наполеона, якого зіграв Зеленський

Приводом для відмови у прокаті стала участь у фільмі актора Юрія Гальцева

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Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення фільму за участю президента Володимира Зеленського "Ржевський проти Наполеона". Про це повідомляють Українські Новини .

"Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм "Ржевський проти Наполеона" (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодної компанії-дистриб'ютора з жовтня 2015 року", – йдеться у повідомленні.

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У Держкіно зазначили, що заборона пов'язана з тим, що у жовтні 2015 року одного з акторів фільму російського коміка Юрія Гальцева було включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

За законом України "Про кінематографію" забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь включені до цього переліку особи.

Нагадаємо, російсько-українська комедія "Ржевський проти Наполеона" вийшла у прокат у 2012 році. Володимир Зеленський у ній не лише зіграв головну роль, а й виступив одним із продюсерів фільму.

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