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Держкіно заборонило фільм про Наполеона, якого зіграв Зеленський

Наталія Магдик Наталія Магдик
11 листопада, 15:39
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Приводом для відмови у прокаті стала участь у фільмі актора Юрія Гальцева
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Держкіно відмовило у видачі прокатного посвідчення фільму за участю президента Володимира Зеленського "Ржевський проти Наполеона". Про це повідомляють Українські Новини .

"Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм "Ржевський проти Наполеона" (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодної компанії-дистриб'ютора з жовтня 2015 року", – йдеться у повідомленні.

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У Держкіно зазначили, що заборона пов'язана з тим, що у жовтні 2015 року одного з акторів фільму російського коміка Юрія Гальцева було включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

За законом України "Про кінематографію" забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь включені до цього переліку особи.

Нагадаємо, російсько-українська комедія "Ржевський проти Наполеона" вийшла у прокат у 2012 році. Володимир Зеленський у ній не лише зіграв головну роль, а й виступив одним із продюсерів фільму.

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Заборони фільмів в Україні

  • Держкіно України заборонило показ п'ять російських серіалів . Зокрема, заборонено до показу телесеріал "Зозуля/Жмурик" (2013 р.), телесеріал "Наказано знищити: Операція "Китайська скринька" (2009 р.), телесеріал "Кобра: Антитерор "Кобра 2" (2003 р.), телесеріал "Кобра/Маросійка 12" (2000 р.).
  • Крім того, у бан Державного агентства з питань кіно (Держкіно) потрапив популярний серіал "Не родись красивою", який вийшов у 2005 році.
  • Також було заборонено до показу 162 фільми та серіали, які були виготовлені в Росії з 1 січня 2014 року.
  • Кінорежисер Олег Сенцов стверджує, заявив, що його проєкт сімейної драми "Кай" не допустили до пітчингу Держкіно не з об'єктивних причин, а через його громадянську позицію та політичні погляди.
  • 5 лютого 2015 року Верховна Рада ухвалила закон щодо внесення змін до деяких законів щодо захисту інформаційного телерадіопростору України.
  • Законом забороняється поширення та публічне демонстрування фільмів, зроблених фізичними та юридичними особами РФ, а також фільмів, що пропагують (включаючи подання позитивної інформації) діяльність правоохоронних органів, збройних сил, інших військових чи силових формувань РФ чи окремих представників, та фільмів, сюжет яких прямо чи побічно пов'язані з діяльністю зазначених органів чи формувань.

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