Госкино запретило фильм про Наполеона, которого сыграл Зеленский

Поводом для отказа в прокате стало участие в фильме актера Юрия Гальцева

Зеленский сыграл в фильме одну из главных ролей / Фото: Коллаж: Сегодня

Госкино отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму с участием президента Владимира Зеленского "Ржевский против Наполеона". Об этом сообщают Українські Новини.

"Госкино не выдавало прокатное удостоверение на фильм "Ржевский против Наполеона" (Россия, 2011, режиссёр М.Вайсберг) ни одной компании-дистрибьютору с октября 2015 года", – говорится в сообщении.

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В Госкино отметили, что запрет связан с тем, что в октябре 2015 года один из актеров фильма российский комик Юрий Гальцев был включен в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.

По закону Украины "О кинематографии" запрещается прокат фильмов в которых участвуют включенные в этот перечень лица.

Напомним, российско-украинская комедия "Ржевский против Наполеона" вышла в прокат в 2012 году. Владимир Зеленский в ней не только сыграл главную роль, но и выступил одним из продюсеров фильма .

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