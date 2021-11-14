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Віцепрезидент Єврокомісії похвалилася вишиванкою та передала привіт Україні (фото)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
14 листопада, 13:40
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Єврокомісару дуже сподобався подарунок від Генерального прокурора України, яка днями була з візитом у Брюсселі
Віра Юрова приміряла традиційну українську вишиванку. Фото: колаж "Сьогодні"
Віра Юрова приміряла традиційну українську вишиванку. Фото: колаж "Сьогодні"

Віцепрезидент Єврокомісії Віра Юрова одягла українську вишиванку, яку їй під час свого нещодавнього візиту до Брюсселя подарувала генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

Відповідне фото вона опублікувала у Twitter.

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"Дякую генпрокурору Ірині Венедиктовій за цю красиву традиційну українську блузу", – написала Юрова.

Вона додала, що пишається тим, що вдягла вишиванку, і передала тепле привітання Україні.

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Поїздка Венедиктової до Брюсселя

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова здійснила триденний робочий візит до Брюсселя, де провела важливі зустрічі у Єврокомісії та Європейському парламенті. Головними темами під час обговорення були зусилля України щодо підтримки верховенства права, реформування органів прокурорського нагляду та судової системи, боротьба з корупцією та формування антикорупційних структур.

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