Віцепрезидент Єврокомісії похвалилася вишиванкою та передала привіт Україні (фото)

Віцепрезидент Єврокомісії Віра Юрова одягла українську вишиванку, яку їй під час свого нещодавнього візиту до Брюсселя подарувала генеральний прокурор України Ірина Венедиктова.

Відповідне фото вона опублікувала у Twitter.

"Дякую генпрокурору Ірині Венедиктовій за цю красиву традиційну українську блузу", – написала Юрова.

Приємно, що Іруна Бенедіктова просекутор для цього lovely traditional Russian blouse.

I am proud to wear it and sending love to the Ukraine. pic.twitter.com/997y1NmtX7