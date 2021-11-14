Вице-президент Еврокомиссии похвасталась вышиванкой и передала привет Украине (фото)

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова надела украинскую вышиванку, которую ей во время своего недавнего визита в Брюссель подарила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Соответствующее фото она опубликовала в Twitter.
"Спасибо генпрокурору Ирине Венедиктовой за эту красивую традиционную украинскую блузку", – написала Юрова.
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Thank you Prosecutor Iryna Venediktova for this beautiful traditional Ukrainian blouse.— Vra Jourová (@VeraJourova) November 13, 2021
I am proud to wear it and sending love to the Ukraine. pic.twitter.com/997y1NmtX7
Она добавила, что гордится тем, что надела вышиванку, и передала теплый привет Украине.
Поездка Венедиктовой в Брюссель
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова совершила трехдневный рабочий визит в Брюссель, где провела важные встречи в Еврокомиссии и Европейском парламенте. Главными темами во время обсуждения были усилия Украины по поддержке верховенства права, реформирование органов прокурорского надзора и судебной системы, борьба с коррупцией и формирование антикоррупционных структур.
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