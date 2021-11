Вице-президент Еврокомиссии похвасталась вышиванкой и передала привет Украине (фото)

Вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова надела украинскую вышиванку, которую ей во время своего недавнего визита в Брюссель подарила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Соответствующее фото она опубликовала в Twitter.

"Спасибо генпрокурору Ирине Венедиктовой за эту красивую традиционную украинскую блузку", – написала Юрова.

Thank you Prosecutor Iryna Venediktova for this beautiful traditional Ukrainian blouse.

I am proud to wear it and sending love to the Ukraine. pic.twitter.com/997y1NmtX7