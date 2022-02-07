Німеччина не дає Україні зброю: Кулеба сказав, що робитиме Київ

МЗС України домагатиметься, щоб Німеччина змінила свою позицію щодо постачання зброї

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Україна продовжуватиме переконувати Німеччину з метою отримання згоди на постачання до нашої країни військової допомоги. Про це глава МЗС Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Питання військового постачання в Україну з Німеччини, або з третіх країн, або міжнародних організацій, яким потрібен на це дозвіл Німеччини, буде на порядку денному моїх переговорів з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок", – сказав він.

За його словами, незабаром відбудуться переговори з Анналеною Бербок, під час яких Україна та Німеччина повинні будуть опрацювати спірні питання.

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Кулеба нагадав, що Німеччина неодноразово пояснювала небажання постачати зброю Україні.

"Ми вважаємо ці пояснення щодо України несправедливими. Ми вважаємо, що є ширший простір для дій Німеччини, але ми маємо поважати позицію держави. Втім, це не означає, що ми не повинні працювати з нею. Тому ми, безумовно, і надалі працюватимемо з Німеччиною з цього питання", – сказав міністр.

Водночас він наголосив, що відносини України з Німеччиною не зводяться виключно до питання постачання зброї, оскільки ці відносини набагато ширші.

Глава МЗС зазначив, що питання зброї для України порушуватиметься 8 лютого під час візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Києва.

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Німеччина проти постачання зброї Україні

6 лютого міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт заявила, що жодного постачання озброєння в Україну з Німеччини не буде. Ламбрехт пояснила це тим, що допомога Україні може "спровокувати загострення".

Заступник голови парламентської фракції Вільної демократичної партії (СДП) Александер Ламбсдорфф заявив, що Німеччина двічі надавала військову допомогу іншим країнам – у разі іракських курдів та з метою захисту косовських албанців від геноциду з боку сербів. В обох випадках це була "не та ситуація, в якій були можливі переговори, а йшлося про геноцид, що вже відбувався".

Німецький політик висловив упевненість, що "з російською стороною говорити можливо, хоч і складно, що ми робимо разом із нашими союзниками". Водночас уряд Німеччини чітко заявив, що у разі військової агресії всі варіанти, як і раніше, можливі.

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Напередодні посольство України у Німеччині звернулося до німецького уряду з проханням надати оборонне озброєння.

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що у Німеччині не планують постачати зброю Україні, але спробують дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Російської Федерації в Україну.

Міністр оборони ФРН Крістіна Ламбрехт пообіцяла надати Україні п'ять тисяч армійських касок.